Dopo tante c... zeppe di luoghi comuni e di un finto/pittoresco finalmente un docufilm che racconta la vera Napoli. Meriterebbe l'Oscar

Anteprima. Fine della proiezione, 6 minuti di applausi, afferro il microfono: “Dopo tante c... zeppe di luoghi comuni e di un finto/pittoresco finalmente un docufilm che racconta la vera essenza di Napoli. Meriterebbe l’Oscar…” Il regista mi guarda: "Lo scriverebbe?…”. Gli ultimi film su Napoli, in testa alle classifiche, nel bene e nel male, Napoli che riempie gli schermi cinematografici e dello streaming. Un'egemonia partenopea alla quale anche l’ultima arrivata, Trudie Styler, moglie di Sting, si è accomodata con il suo “An Ode to Naples…”. Le sono bastati tre giorni di passaggio a Napoli, di ritorno da un tuffo a Ischia, per mettersi dietro e davanti la telecamera (visto che è anche l’interprete). Il suo e quello di altri sono esperimenti antropologicamente inutili, forse anche dannosi per l’identità in questo momento debole della città.

Mi invitano alle Prime, sono gentile e anche curiosa, vado. Di una tale noia, dormicchio, mi dico, mi fa bene recuperare un po’ di sonno arretrato. Napoli S-velata ci ha tenuti incollati (ero con mio cugino Giuseppe Di Prisco e la cara MicaFalco) da subito, musica e collage di immagini e tu ci sei già dentro.

Il regista Franco Cutolo viene da esperienze underground, teatro off e colto, dalla Mandragola in napoletano/angioino interpretato da Peppe Barra. Con Il silenzio delle Bambole ha avuto una candidatura al David.

In Napoli S-Velata il regista si rifà a Ernest Pignot, pittore concettuale francese che negli anni 90 elaborava disegni di Caravaggio e li incollava nei vicoli di Napoli. Rintraccia dopo 40 anni gli scugnizzi intervistati per il TG2 dossier da Giuseppe Marazzo. Erano poveri ma belli nella loro miseria. Per nessuno di loro c’è stato il riscatto sperato. Franco si muove tra luci e ombre. Poi il buio assoluto. Franco è il padre di Giogiò, ma il film non parla di lui. Il suo dolore è privato. Non da sfruttare per avere finanziamenti e facile distribuzione. “La politica non deve banchettare sulle ceneri di mio figlio”.