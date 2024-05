Napoli babilonico luna park per turisti, guardate come hanno ridotto casa mia

Vorrei farvi leggere la sceneggiatura del sequel di 'Vacanze Romane', Vacanze Napoletane. Al posto della principessa Audrey Hepburn un tipetto dell'est. Al posto del giornalista Gregory Peck la sottoscritta che gli fa da chaperon. Come lei sa a Napoli ogni giorno è in corso una battaglia tra degrado e bellezza. La ripresa turistica ci ha condannato alla serialità degli stereotipi e in giro c’è tanta spazzatura, in tutti i sensi. In un momento complesso per la Russia e per l’Europa tutta, un’allegra famigliola prende la residenza italiana a Gignese, oasi felice che abbraccia il lago Maggiore. “D’inverno sciamo in Svizzera e il resto viaggiamo”, mi spiega la giovane moglie.

Inquietanti macchie marroni 'escrementos'e a formare una corolla intorno al water, forse gli scappava e non hanno fatto in tempo a centrare il gabinetto. Troppo stanchi per mangiare seduti in camera da pranzo o in cucina, hanno preferito il letto e lasciarci sopra ogni genere di residuo: patatine, formaggio smangiucchiato, sbriciolata di biscotti, tortine… anche sul pavimento, diventato un tappeto di bottiglie di plastica, altre buttate nel lavello della cucina intasato da loro. Anguria sputata e sgocciolante nel frigorifero, macchie di sangue sul lenzuolo. E pensare che la padrona di casa aveva consentito loro di entrare con 4 ore e mezzo di anticipo sull’orario previsto da Booking. E siccome il taxi li aveva lasciati all’indirizzo sbagliato era andata anche a prelevarli in loco, due km di distanza.

L’ospite, un po’ fumantino, invece, si rifiutava di pagare le spese di pulizie che Booking chiede di pagare trattandosi di un “artsy apartment nel cuore del centro storico” e la caccia dalla sua stessa casa. Non le resta che l’ennesima denuncia ai carabinieri.

Sono appena tornata da Londra per motivi di lavoro dove un delizioso Hotel Omega, camera minuscola, mi ha chiesto 120 euro di cauzione in caso di danni o di un soffio di fumo. Gli host invece quando consegnano la casa in mano ai turisti non ricevono alcuna garanzia. E’ solo la punta dell’iceberg, di tanti iceberg, il distrutturismo che sta trasformando Napoli in un babilonico luna park per turisti per caso con terrificante prospettiva di omologazione alla bruttezza.

Il mio grazioso appartamento è stato vandalizzato e hanno anche forzato la serratura della cabina guardaroba chiusa a chiave e hanno scritto a Booking pretendendo il rimborso del soggiorno perché la spalliera del letto ricavata da antica cornice baroccheggiante era scomoda. E hanno pensato bene con forza brutale di staccare i pezzi di fastidio. Come da foto fra la cornice e la testolina c’erano tre file di cuscinoni.