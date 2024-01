Nanni Moretti, la prego, ci dica qualcosa di sinistra. E non mi dia uno schiaffo

E’ sempre una conferma per il grande pubblico da tutto esaurito. Sempre uguale a se stesso, lo scontroso Nanni, intellettuale di sinistra in crisi, non credente (e aggiunge mi dispiace). E’ stato un girotondino, nel senso di capopopolo di un movimento di pensiero critico verso la sinistra. Ne ha visto la deriva prima degli altri, prima degli stessi esponenti. La definisce La Cosa ( titolo di un suo film che è entrato nell’immaginario dei morettiani) che sarebbe poi un partito scomparso, galleggiante a mezz’aria, che deve cambiare direzione. Ma quale? Se lo chiede da 40 anni. Niente politica. Adesso al Teatro Stabile Mercadante si rifa all’essenzialità della vita attraverso i Sillabari di Goffredo Parise, una raccolta di brevi racconti sui valori umani che, disposti in ordine alfabetico, compongono una sorta di dizionario, perchè gli uomini hanno più bisogno di sentimenti che di ideologia. Vent’anni fa come oggi. Moretti ne sceglie sei, Amicizia, Amore, Odio, Libertà, Solitudine, Sogno e, in veste di reader, li rilegge a modo suo. Un solo inciampo quando il microfono si intoppa. Il microfonista lo cambia e lui vorrebbe incenerirlo con lo sguardo. Continua la lettura e il piccolo incidente gli dà’ più verve.

Per Diari d’Amore (repliche fino al 21 gennaio) Moretti ha scelto un cast all’altezza della prosa formato da Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi, lo spettacolo si avvale delle scene di Sergio Tramonti, delle luci di Pasquale Mari e dei costumi di Silvia Segoloni. "Due anni fa – ha dichiarato il pluripremiato regista – ho letto tutte e undici le commedie di Natalia Ginzburg. Ho scelto Dialogo perché si tratta di una commedia molto compatta con grande ritmo; Fragola e panna, più ostica, mai stata rappresentata a teatro e ho voluto raccogliere questa sfida”. Moretti decide di farsi “primo spettatore” affrontando “lo spavento” del palcoscenico. Quello “spavento” che definisce lo scarto tra l’intimità della parola scritta e il clamore della parola di fronte a un pubblico dal vivo: termine usato, in questa accezione, dalla stessa Ginzburg.

Ecce Moretti

La sua prima volta a teatro in veste di regista: "In teatro gli attori e il regista hanno più tempo per lavorare sui personaggi”. Due commedie che raccontano nuclei familiari disarmonici, che vivono senza entusiasmi, persone fragili dai valori etici inconsistenti. Emotivamente e moralmente inetti. I binari sono quelli imposti dalla società borghese: matrimonio, fedeltà, maternità, amicizia sono trattati con la penna leggera della Ginzburg che scava gli animi, e i suoi sono personaggi ritratti con incredibile maestria psicologica, degna di drammaturghi della grandezza di Čechov”, conclude Binasco.

P.S. Meno male che quando Moretti mi leggerà, se mi leggerà, non sono a portata di schiaffo. E’ diventata cult la scena del Ma come parli?…Le parole sono importanti. Rivolte alla giornalista di “Palombella Rossa" che lo incalzava di banalità e lui le molla due bei ceffoni.