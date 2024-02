Sfilata Emporio Armani. Il rituale comincia dall’invito. Ogni tocco è eleganza, stile

L’invito arriva cartaceo, raffinato, un piccolo passaporto in una bustina con caratteri grigio perla su fondo nero. E’ già un invito a sognare. La mia amica e collega Roselina Salemi li riceve da una vita e li colleziona. Comincerò’ pure io. Arriva the big day. Il rituale comincia dalla vestizione. Ho abiti griffati EA un po’ qui, un po’ li’, altri me li scippa mia figlia. Perchè Emporio Armani è un easy/chic to wear che si rivolge anche alle giovanissime. Frugo, provo, scarto, alla fine la scelta cade su un super classico di GA, la sua camicia da smoking con plastron plissè, un classico del maestro. In realtà questa l’ho presa in prestito dal guardaroba di mio figlio. Camicia bianca da abbinare a una gonna nera plissè vintage ma sempre attualissima di Emporio Armani. L’appuntamento è ai Silos Armani, ex capannoni industriali di storage del grano trasformati nella cattedrale della moda Armani. C ome il cibo, anche il vestire serve per vivere, è il mantra del maestro. L’invito prevede anche la visione della mostra fotografica di “Aldo Fallai per Giorgio Armani: 1977-2021” , 40 anni di sodalizio tra i piu’ grandi geni del secolo, copertine di Vogue America e campagne pubblicitarie che sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo. Come quella della grande amica Antonia Dell’Atte con il New York Times e il Corriere sotto il braccio. Erano anni in cui i quotidiani si leggevano e facevano opinione. Di nuovo insieme, Aldo e Giorgio, a riannodare il filo tra passato e presente. Fallai era un giovane grafico e Armani era uno stilista freelance. Il collo di Antonia alla Modigliani che si allunga e lo sguardo verso l’alto, verso il futuro. Nessuno di loro poteva immaginare che Armani, cinque lauree ad honorem, sarebbe diventato lo stilista piu’ famoso e piu’ venduto al mondo.

Zitti tutti, focus su Emporio Armani dove sfila prima di tutto la freschezza di un sorriso. Basta con le modelle musone ed eccole finalmente sorridere e abbracciarsi sotto una pioggia di fiocchi di neve. E qui Giorgio Armani lancia il suo messaggio ambientalista contro il surriscaldamento globale. La sua è una moda rigorosamente Made in Italy prodotta in Italia nei suoi stabilimenti. Eccola la sua iconica giacca di taglio sartoriale che si fa aggettivo (giorgioarmanizzata) e le sue m aglie fatte di piccoli specchi a forma di sole e luna, costellazioni ricamate su coat severi solo nell'attenzione ai tagli per regalare silhouette matematicamente vicine alla perfezione, le collane a cascata cingono il décolleté come anelli di pianeti molto vicini alla potenza di Venere.

Nel corollario di abiti da sera bellissimi, scivolati, morbidi che sfilano ognuno può’ scegliersi quello che si confà alle proprie esigenze: I Bagliori di Notte, questo il titolo della collezione illuminano “democraticamente” tutte, le belle e le meno belle, le magre e le meno magre.