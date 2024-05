La Dea della Bellezza e premio Oscar, Mira Sorvino, 'ingabbiata' in via Egiziaca

Mira Sorvino con Januaria Piromallo e Cannavale

Caro Sindaco,

c’è posta per Lei, non può ingabbiarci ogni 3 settimane… Bloccando l’economia e la mobilità nel nostro quartiere, Gennaro Serra/Pizzofalcone/Montedidio. Da settembre finalmente il via ai lavori per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi pieni di buche. Chiunque con un briciolo di buon senso farebbe i lavori una volta sola e basta. A Napoli invece abbondiamo con le spese. I lavori in corso hanno vocazione per l’eternità… e in via Gennaro Serra comincia il primo round, secondo round, terzo, quarto...come un match di pugilato. Stamani mi sono svegliata e ho trovato l’invasor, di nuovo tutti serrati.

Riccardo Monti, tra i più’ geniali imprenditori che io conosca, mi presenta Mira Sorvino, premio Oscar per "La dea dell'amore" diretta da Woody Allen, sneaker ai piedi e capellino rosso, non ha un filo di trucco, è bella vera, ma sopratutto è l’anti/diva. Cena squisita a Punto Nave a Pozzuoli. Se la terra dovesse essere un po’ ballerina sotto le nostre sedie, le bollicine saranno più effervescenti. Mira alle sue origini napoletane è legatissima, nonno Fortunato partì dal Vomero inizio secolo destinazione l’America. E' ospite a casa mia in Via Egiziaca a Pizzofalcone e l’ho portata ad affacciarsi dal piazzale Echia, una meraviglia, restituita alla città dopo 18 anni di interminabili lavori per l’ascensore.

Vernissage di Dalisi. Mira è in ammirazione di una vecchia caffettiera napoletana dall’artista reinterpretata. “ Mio nonno la usava ancora x farsi il caffè “, ricorda. Lei invece ‘na tazzulella la beve da Pascal, come da rituale per noi del quartiere. Conosce Carmine Arnone e Andrea Cannavale, invito sul suo magnifico terrazzo spalancato su Piazza Plebiscito.

Stamani un taxi prenotato con anticipo non puo’ prenderla sotto casa con le valige. Solitamente si avvertono i residenti del “blocco” stradale con avvisi scritti lasciati, non dico per ogni palazzo, ma almeno ad ogni angolo di strada. A Mira è piaciuto una full immersion nel quartiere più antico di Napoli ancora zeppo di botteghe di artigiani. Fin troppo immersa, da chiedermi… E se dovesse venire un’ambulanza...E l’ambulanza arrivo’.

Anche lei fuori dalle transenne. Pensateci bene prima di votare alle prossime elezioni. Come diceva Gaber: dove sta la destra…? Dove sta la sinistra…?

Consiglio: anziché rifare Gennaro Serra cinque volte negli ultimi sei mesi, se vi avanza qualche spicciolo dalle vostre tasche ci sarebbe facciata e interni del monumentale Palazzo Zapata nobile dirimpettaio. Come si dice in inglese, mi metto scuorno per i malgestori della cosa pubblica. Cioè nostra.