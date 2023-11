Il sacrificio di Mafalda di Savoia. Ma per le nuove generazione le Mafalde sono solo un tipo di tagliatelle dal bordo merlato Messa solenne, un libro e una targa della città di Napoli consegnata a sua nipote Elena von Hessen

A 80 anni dalla deportazione nel campo di concentramento di Buchenwald. Fu arrestata con l’inganno. Alla firma dell’armistizio con gli alleati, agli occhi dei tedeschi gli italiani eravamo dei traditori. I suoi 4 figli furono messi in salvo custoditi in Vaticano da Monsignore Montini (il futuro papa Paolo VI), suo marito, il principe tedesco Filippo von Hessen, era già in campo di concentramento ma lei non sapeva. Hitler al posto di Mafalda avrebbe voluto il re Vittorio Emanuele III o suo figlio Umberto. Ha proposto un baratto: la liberazione di Mafalda e si consegna uno dei due. Nessun scambio era contemplato dalla Real Casa, Mafalda fu deportata sotto falso nome fu ricoverata nell’infermeria, le amputarono il braccio, mori’ dissanguata.

Pare che le sue ultime parole furono: Salutatemi tutta l’Italia dalle Alpi alla Sicilia.

Mori’ da italiana vera. Mafalda era amante del bel canto. Puccini le dedicò la Turandot. Elena von Hessen, artista di fama internazionale, bella, elegante nei modi e nel pensiero, è da sempre appassionata agli intrecci fra arte figurativa, storia e natura. Fortissimo il legame che unisce Elena a Napoli che considera la sua seconda casa. Anzi la sua prima. .Elena è stata insignita dal sindaco Manfredi al Circolo Unione con Targa e Medaglia della Città di Napoli in segno di profonda gratitudine per la sua instancabile attività culturale e sociale favore dei giovani e delle fasce disagiate. Elena si è cosi’ inserita nel solco profondo del volontariato tracciato nel secolo scorso dalle donne di Casa Savoia. E che commozione quando la più’ anziana delle nostalgiche di Casa Savoia, Angela Duma, anni 98, ha abbracciato Elena proprio come nonna Mafalda abbraccio’ lei che era una bimbetta di pochi anni. Guardare al passato fa bene al futuro. Elena non vuole che la nuova generazione dimentichi il sacrificio di nonna Mafalda e va in giro per le scuole a raccontarlo. Elena è un potenziale per la città e Napoli è un potenziale per lei. Portatrice di napoletanità nella Mitteleuropa dove affonda le sue radici. Per il suo impegno costante a promuovere la sua arte al Sud. E a promuovere Napoli nel mondo. Con lei rinasce lo spirito del Gran Tour. E di questi tempi di turismo selvaggio c’è ne è proprio bisogno.

P.S. Il tragico destino di Mafalda si riallaccia a quello di una ragazza ebrea, "suicidata” con il cianuro da Imre Lakatosh, il pilastro della London School of Economisc. Ho scritto di lei ne "Il Sacrificio di Eva Izsak” ( Chiare Lettere). “ Una storia atroce che si stenta a credere sia potuta accadere”, mi recensí Corrado Augias. Nessuno ha ricordato Eva con una targa.