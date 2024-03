Attenti al Lupo (e alla Luna) di Pietrangelo Buttafuoco: sciabolate di parole che fendono l’aria

Vi piaccia o no. Siamo tutti un po’ arabi nel dna, veniamo da li’. Termina cosi’. Ma la cultura unisce e Il Lupo e La Luna vuole essere un ponte fra occidente e oriente. Una narrazione che sa di zucchero e dolcetti, di sale e di acciughe, a tratti tagliante come il pugnale serrato in mano. Per Il lupo e la luna (edito Bompiani) Buttafuoco alla carta stampata sostituisce la macchina del teatro e il racconto scritto si fa cuntù delle parole rivelate e ritorna all’antica forma di narrazione orale fra i popoli del mediterraneo. Il Lupo e La Luna ha i contorni di una fiaba millenaria. Dopo quelle di Nanni Moretti dedicata a Goffredo Parise e ai suoi Sillabari e di Fabrizio Bentivoglio ad Ennio Flaiano con Letturaclandestina, la terza “serata d’autore” della Stagione del Mercadante con lo spettacolo Il lupo e la luna, un racconto popolare siciliano ripreso e riscritto da Pietrangelo Buttafuoco, qui nella trasposizione teatrale firmata da Valentino Picone affidata alle voci del musicista Lello Analfino (canto) e dell’attore Salvo Piparo (cuntista). Le musiche originali sono dello stesso Lello Analfino eseguite dal vivo da Lino Costa; i suoni e gli effetti di Francesco Prestigiacomo. La produzione è dell’Associazione culturale Kleis.

Nella tradizione siciliana il "cunto” è una antica forma di narrazione orale di favole e racconti fatto dagli anziani ai bambini e ai giovani del vicinato raccolti in cerchio ad ascoltare. Interprete moderno di quest'antica tradizione, Pietrangelo Buttafuoco ( neo presidente della Biennale) nel suo Il lupo e la luna dove si incrociano il mondo del cristianesimo e il mondo dell’islam, racconta le gesta di Scipione il Cicalazadè, conosciuto nel mondo d'Oriente come Sinan Pascià e in Occidente, nella sua Messina, come il Rinnegato. Catturato dodicenne dai pirati di Dragut, Scipione viene educato alla corte del Sultano, ne diventa il Prescelto e viene nominato comandante degli eserciti Ottomani di terra e di mare. Tra battaglie, conquiste, bottini e gloria, Sinan Pascià cova nell'animo la nostalgia per la sua terra, e per questo torna nella Terra Lunga, l'Italia, in Calabria e poi in Sicilia. A Palermo, Scipione scorge la meta del suo destino: una dama fatta Luna che gli incide nel cuore un innesto dal quale germoglia l'amore. No, il finale non lo vogliamo spoilerare. Avevo visto altra versione con la quale Pietrangelo aveva debuttato al Festival delle Ville Vesuviane. Ad alto tasso di intensità. Come un bel libro che si rilegge due volte, questa non me la voglio proprio perdere….