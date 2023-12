Dalla catastrofe ci consola la bellezza geniale di Lucio Amelio in scena al Mercadante E con straordinaria Pamela Villoresi veleggiano “I sogni del gabbiano”

Ecco il docu "Lucio Amelio”, dedicato al gallerista napoletano, che ha inteso la sua vita come un’opera d’arte. Anche se nato senza arte e nè parte e poi dell’arte contemporanea è diventato il più’ grande influencer. Anche se all’inizio non aveva i soldi per pagare le bollette della sua galleria di piazza de Martiri. C’era lui e pochi altri. Ha portato Napoli alla ribalta internazionale e ha portato artisti internazionali a Napoli, tra cui Andy Warhol e Joseph Beuys. Il suo nome sarà sempre legato a Terrae motus, all’indomani del terremoto del 1980 chiamò i più’ grandi artisti dell’epoca per trasformare la catastrofe del sisma in una mostra permanente oggi alla Reggia di Caserta. Siccome nessuno è profeta in patria Napoli gli negò il suo museo. L’Aids lo portò via troppo presto. La scena finale del docu firmato da Nicoangelo Gelormini lascia tante sedie vuote, al posto di tante voci. Ne mancava una, quella di Eduardo Cicelyn, grande amico di Lucio, gallerista, spirito libero che non si sottrae mai al dibattito pubblico anche se spinoso. Lo ha assistito fino all’ultimo respiro. Lo ha infilato nella bara, troppo piccola per contenere un Grande Uomo. Ha dovuto piegargli le gambe. Cicelyn mette a fuoco Amelio, un prisma dalle fantasmagoriche sfaccettature, nel suo ultimo saggio: “Quarantena Napoletana” ( Neri Pozza) con inedite illustrazioni di Francesco Clemente Una lettura che vale 10 documentari. Leggetelo. E regalatelo.

Cechov non poteva certo immaginare che il suo “Gabbiano”, per evoluzione di specie, sarebbe diventato una specie di roditore volante pronto a fiondarsi e rovistare i bidoni dell’immondizia. Irina Brook, figlia del maestro Peter Brook prende il testo cechoviano e gli dà una sua lettura più intima che parte brillante e termina crepuscolare. Al centro i temi ineluttabili del successo e del fallimento. Di una vita nel teatro. L’attore vive di solitudini, nel camerino freddo e platee vuote. Sull’altare del palcoscenico sacrificano amori, famiglia e aspirazioni. Pamela Villoresi che quest’anno festeggia il suo giubileo, cinquanta meravigliosi anni di palcoscenico, ne “I sogni del Gabbiano" mette in scena il frutto del suo lavoro. In sovrimpressione su grandi schermi montati come le quinte di un proscenio, scorre il mantra esistenziale, sono soffi d’eternità: La morte è come togliersi un paio di scarpe strette che ti sono state comode per una vita.