Fiato alle trombe e ai tromboni, viaggio nella metropolitana Chiaia/Montedidio

Finalmente inaugurata la Metropolitana Linea 6. Formato ridotto, soli 5 vagoni, vintage, di scarto, corse ogni 20 minuti, mezz’ora. Apre dalle 8 alle 15.30. Inaugurata, pochi giorni dopo è già chiusa. Salta un fusibile e la pazienza dei viaggiatori. Si deve cambiare ma manca il pezzo di ricambio. La Linea 6 doveva essere pronta per i Mondiali di calcio Italia '90. I lavori sono cominciati 40 anni fa. Ma vennero subito a galla errori di progettazione. l vagoni, invece, quelli furono ordinati subito, 40 anni fa. Oggi obsoleti. Tutti colpevoli, nessuno è colpevole.

Piccolo viaggio nella metropolitana Chiaia/ Montedidio. Tutto sbagliato. In un giro di poltrona dell’allora sindaco Iervolino, prima si rinverdì il giardino dove svettavano otto pini secolari, il polmoncino verde del quartiere, poi lo scempio dell’abbattimento per fare largo al “visionario" progetto. Proteste degli ambientalisti e raccolte di firme dei residenti servirono a poco. Al posto degli alberi pali della luce. Correva l’anno 2008. Al posto del mini-parco si scavò un buco di 40 metri, l’assessore Gennaro Nasti mise subito le mani avanti; non ero al corrente dell’abbattimento degli alberi.

L’opera omnia di Siola ha come dire “oscurato” la facciata della Basilica barocca di Santa Maria degli Angeli. La chiesa durante l’esecuzione dei lavori è stata pure puntellata con ponteggi di rinforzo perché rischiava di crollare sotto l’azione perforante delle trivelle. Da Largo di Palazzo Reale ci si inerpicava per via Santo Spirito e lo sguardo si illuminava sulla facciata della basilica. Adesso dalle misere aiuole incastonate in blocchi di marmo spuntano arbusti in ricordo dei pini marittimi decapitati. Forse Siola voleva ispirarsi all’architettura razionalista Dechirichiana. Invece sembra un cimitero.

Entro e percorro la girandola della galleria bianco/azzurro. Di tutt’altro impatto. Ma sotto il cupolone da effetto serra, ci sono 40 gradi e un sistema di areazione insufficiente come lamentano i vigilantes gocciolanti di sudore. Mentre l’avanzo dei resti dell’acquedotto augusteo sta li’ a ricordarci di quando grandi fossero i progettisti dell’impero romano. Miseri noi.

N.B. L’ascensore che collegava Monte di Dio con Chiaia funziona da mezzo secolo e si trova a soli dieci passi dalla “creatura” di Siola. Bastava dargli una riverniciata.