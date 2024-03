Mi manda Andrea ( Renzi) con La Madre al Teatro San Ferdinando

Ho un debito eterno di riconoscenza nei confronti di Andrea. Da quando porto’ in scena al Teatro Mercadante il mio libro “Il Sacrificio di Eva Iszak” (ChiareLettere), una storia crudele di amore tradito con tragico epilogo del suicidio di Eva, interpretata da una straordinaria Teresa Saponangelo.

La Madre (La mère), portato in scena a Parigi nel 2010, è il primo capitolo di una “trilogia teatrale” che il 45enne drammaturgo, scrittore e regista francese Florian Zeller dedica al tema della famiglia, complesso e caleidoscopio che comprende anche Le Père (Il padre) del 2012 e Le fils (Il figlio) del 2018. Marcello Cotugno “rilegge” La Madre" dramma di Florian Zeller (il pluri premi Oscar ed European Film Award 2021 per il film d’esordio The Father – Nulla è come sembra con Anthony Hopkins). Protagonisti Lunetta Savino, Andrea Renzi e Niccolò Ferrero, Chiarastella Sorrentino, in scena dal 14 al 24 marzo al Teatro San Ferdinando. Le scene dello spettacolo sono di Luigi Ferrigno, le luci di Pietro Sperduti, i costumi di Alessandra Beneduce. Una produzione Compagnia Moliere, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Lunetta ecletticamente convincente nella scelta di ruoli da “Mi manda Picone” di Nanni Loy (1983) a Felicia Impastato (2016) passando per le Mine Vaganti (2010).

Ne La madre, Anna è una madre ossessionata dalla “partenza” del figlio, ormai adulto, che viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo. Isolata da un ménage familiare che l’ha espulsa. Non esiste madre che nell’abbandono del nido non abbia provato lo stesso struggimento di Anna per il quale non c’è consolazione. Nel dolore del lasciarli andare c’è tutta l’accettazione della loro scelta di costruirsi un futuro, dargli le ali per volare via, anche se la madre lascerà andare via con lui una parte di sé. Per poi rinascere nel distacco. Come ha ipotizzato il filosofo Zygmunt Baumann, teorico della mutevole società liquida in costante mobilità e ricerca di una nuova identità.