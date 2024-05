A Napoli il Primo maggio diventa il 'Monnezza Day': butto giù dal ponte la malacreanza amministrativa

Altro che Festa dei Lavoratori, chiamiamolo Munnezza Day. Sembra che gli spazzini, pardon operatori ecologici, abbiano fatto il ponte vacanziero. Esco dal Teatro San Carlo, negli occhi ancora la magnificenza del balletto Romeo e Giulietta, la stessa mise en scene che consacro’ nel 1967 Nureyev il ballerino numero uno al mondo. E sono sopraffatta da tutt’altra visione, ammucchiamento, accozzaglie, miscugli… per la strada si getta incivilmente di tutto. Anche una Ducati, formato mignon, ma ancora in buone condizioni. La creatura si era scocciata di giocare. Cosa fa papà? La butta in mezzo alla strada, all’angolo della Farmacia Petrone a 'PizzoFalcone' che ormai è una piccola discarica a cielo aperto.

Passeggio con Nicola Amenta, medico siciliano, vive a Bologna, di ritorno da Varsavia: “E’ La Svizzera dei Balcani, non trovi per terra neanche una carta”. E poi aggiunge : “I napoletani saranno anche abituati, ma gli stranieri cosa penseranno?”. Nicola caro, ti rispondo subito a Napoli il turista si adegua subito e si fa distru/turista. I turisti sono infestanti e sporcano e servizi di pulizia e di smaltimento non sono adeguati. I Quartieri Spagnoli sono la trappola della Movida. È materia infiammabile: dehors e bnb abusivi, mancati controlli, 8/10 extracomunitari che vivono in una stanza. E polemiche a non finire dei residenti che non vogliono fare la fine dei veneziani costretti a lasciare le loro calle invase dai turisti.

Napoli, più’ che altrove, è vittima di malacreanza amministrativa. E di indecenza politica. La Grande C…ata è finita: brutta, inservibile, sproporzionata, fuori misura, i vagoni comprati sono già obsoleti. Ha interrotto la visuale della facciata della basilica Santa Maria Degli angeli e hanno tagliato otto bellissimi pini marittimi secolari. Dopo 16 lunghissimi anni di tormenti, da due anni il cantiere è ancora li’, transennato e ci guarda. Sembra lo sberleffo alla città, sembra un cimitero. Dalla immondizia morale (quella dalla strada si raccoglie, l’altra ti attacca l’anima e non te ne liberi più) ci salva solo Friends of Naples, grazie al super architetto Alberto Sifola che raccoglie fondi dai privati e restaura gioielli “dimenticati” come il monumento Funebre di Don Pedro de Toledo nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, il Compianto di Sant’Anna dei Lombardi e l’organo della Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Dove vanno invece a finire i soldi pubblici, comprese le tasse di soggiorno di 3 euro per ogni cranio di turista? Tutti giù’ dal ponte.