Pipì in testa dal terrazzo condominiale e minacce: "Eccellenza Gratteri così non si può andare avanti"

Il titolo è già mitico in tutti i sensi: “Il Grifone”. Il sottotitolo più che promettente: Come la tecnologia sta cambiando volto della Ndrangheta. La location poi è da urlo: il terrazzo piu’ panoramico del mondo, quello del Hotel Caruso di Ravello. Come si fa davanti a tanta bellezza parlare di bassezze umane. Si deve per forza. Per chi non lo sapesse Nicola Gratteri da settembre 2023 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato con Mondadori tanti bestseller: Fratelli di sangue, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Padrini e padroni, Fiumi d’oro, La rete degli invisibili, Ossigeno illegale, Complici e colpevoli, Fuori dai confini. Quando mi capita più’ un occasione del genere di trovarmi vis à vis con Lei, dottore Gratteri uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta.

Quello che Lei non sa illustrissimo che io e lei facciamo un po’ lo stesso lavoro. Da quando passo molto tempo a Napoli mi sono trovata a fare la sentinella urbana, ho denunciato abusi, illeciti di ogni genere, mancate fatture a fine lavori. In cambio ho ricevuto solo minacce: te iette a cop 'ambasci, t’accir, merdaiola stai zitta.

L’ultimo riguardava due condizionatori che hanno piazzato sulla facciata storica di via Egiziaca a Pizzofalcone. Il mio avvocato ha scritto, lo ha invitato a rimuoverli, invano. Lei colleziona azioni concrete io parole, parole raccolte dai diligentissimi carabinieri di Largo Ferrantina. Mi darà ascolto Lei, illustrissimo? Per sradicare la malapianta si comincia dal basso, in tutti i sensi. Lei al suo arrivo a Napoli disse: “Daro’ la caccia ai camorristi e alla veranda abusiva”. La signora del terrazzo condominiale mi fa la pipi’ in testa, fa lavori di “scarsa” manutenzione e noi rischiamo il pignoramento di conto.

Per un integerrimo come Lei che ha scritto: La giustizia è una cosa seria, deve farle male vedere questa giustizia sottosopra. Interpretata in mondo kafkiano. Il grifone come figura araldica che fonde leone e aquila simboleggia custodia e vigilanza e Lei lo rappresenta molto bene. Serve a me non certo a Lei ricordare che ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Adesso mi lasci brindare ai suoi successi editoriali e di giustizia. Ad Maiora.