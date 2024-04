Teatro San Carlo: Io c’ero alla Anteprima della Prima. 20 minuti di applausi per la Gioconda

Ascoltarla e rimanerne rapiti e tutt’uno. La voce di Anna Netrebko è come il pllegrinagio alla Mecca. Da ascoltarla una volta all’anno, perchè fa ben al cuore e al cervello. Il soprano assoluto, la numero uno al mondo, l’erede della Callas. In un San Carlo altrettanto “blindato”, cioè a numero chiuso per un pubblico di profondi connaiseur e tutto sold out per la serata celebrativa per il suo giubileo “artistico” 30 anni di strepitosa carriera. C’era pure Jonas Kaufmann nel ruolo di Enzo Grimaldo, il marinaio belloccio conteso dalle donne, meno “acuto” del solito e gli applausi erano tutti per Lei. Il palcoscenico era suo, nel mezzo di scenografie mobili ed emozionanti. Impegnate tutte le compagini artistiche del Lirico, Orchestra, Coro (preparato gioiosamente da Fabrizio Cassi), Balletto (meravigliosamente diretto da Clotilde Vayer) e Coro di Voci Bianche (diretto da Stefania Rinaldi). Tutto da incanto. Gli scontri fra polizia e manifestanti per i 75 anni della Nato ci sono stati il giorno dopo. Ma questa è un’altra storia. Un dramma impegnativo La Gioconda, universalmente nota al grande pubblico soprattutto per un pezzo orchestrale, “La danza delle ore”, ripresa da Walt Disney nel film “Fantasia” che poi è diventato l’indimenticabile danza degli ippopotami in tutu’ e scarpette con le punte. “Volevo che l’ambientazione scenica fosse a Venezia – racconta il regista Romain Gilbert - perché ci sono alcune opere che non puoi portare altrove, e La Gioconda è una di queste. In questa storia il legame con l’ambientazione è molto forte, così come, per esempio, Tosca è legata necessariamente a Roma. Ne La Gioconda c’è il Doge, la Bocca del Leone, i canali…

Tutte queste cose sono scritte per Venezia. Le scene, dunque, devono essere a Venezia. Non volevo, però, riprodurre la Venezia da cartolina. Volevo riprodurre la Venezia del XVII secolo, la vera Venezia di quel tempo”. Coproduzione con il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, La Gioconda mancava dai cartelloni del Massimo napoletano dal 1977. Questa nuova produzione è diretta da Pinchas Steinberg con la regia di Romain Gilbert le scene di Etienne Pluss, i costumi di Christian Lacroix, la coreografia di Vincent Chaillet e le luci di Valerio Tiberi vedrà riunite in palcoscenico le più grandi voci della lirica contemporanea: Anna Netrebko (La Gioconda), Eve-Maud Hubeaux (Laura Adorno), Ludovic Tézier (Barnaba). Cast principale Lianna Haroutounian, Anna Maria Chiuri, Angelo Villari, Ernesto Petti Completano la compagnia di canto Alexander Köpeczi (Alvise Badoèro), Kseniia Nikolaieva (La cieca), Lorenzo Mazzucchelli (Zuàne, Un cantore e Un pilota), Roberto Covatta (Isèpo), Giuseppe Todisco (Un barnabotto). Repliche fino al 17 aprile.