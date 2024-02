T' piace Geolier? No, nu m’ piace. Diventerà un tormentone?

Giuro, non mi ci volevo ficcare in questa polemica. Ma sono stati in tanti a chiedermi cosa ne pensassi del rapper più’ “votato" di Sanremo. Fino a quando si trattava del riscatto di un ragazzo non privilegiato ma talentuoso che dalla periferia di Secondigliano entra nell’orbita di Sfera Ebbasta e per qualche combinazione fra ciorta e una rete di televoti ben orchestrata adesso lo conoscono anche a Sentire Jan di Fassa in Trentino. Avanti con le domande: Meritava di vincere? No, alla serata dei duetti hanno cantato canzoni da pelle d’oca. Basta citare i totem, Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni. Il suo “Sogna ragazzo sogna, ben si addice alla favola di Geolier. Ma poi perchè si è scelto questo nome francesizzato. La cover di Emanuele Palumbo ( questo il vero nome) era poco meno di uno sbadiglio. E poi che c’entra Gigi D’Alessio con lui? Diversa età, diversa tifoseria, uno fa il neo/melodico da ancien regime, mentre Geo è l’idolo dei giovanissimi. Proprio per questo ha una responsabilità enorme e non può fare video come quello di Capodanno 2022 con uno scacciacani. Entrare in un negozio, in vari negozi a Napoli, e trovare la scritta: votate Geolier e vi facciamo lo sconto ( a mo ‘di votantonio, votantonio…) non è un bell'esempio di fair play.

Per i napoletani la vittoria di Geolier era come vincere lo scudetto. Quel sistema ingegnoso/aggressivo fatto di video/scuola su come votare con 5 sim diverse e il marketing della pizza Geolier ( anche gratis) per tutti, in fondo sono solo canzonette. Sarà poi vera la storia dell’aereo privato per arrivare en grandeur a Sanremo con seguito caciarone e spendaccione di 30 “assistenti”?.

I P’ ME, TU P’ TE … vale solo io per me e per me solo...

Leggo e rifletto sulla reazione choc di Sangiovanni: “Non riesco ad andare avanti. Non ho più’ forza fisica e mentale”. Finalista da Amici ( la factory a tutto regime di Maria De Filippi), due anni fa entro’ nella top five di Sanremo con “Farfalle”. Quest’anno penultimo. Ma a soli 21 anni arrivare a Sanremo è già una vittoria. Invece Sangio ha toccato subito la cima e ora vede solo il fondo. All’inizio Geo mi piaceva. Dopo la ribalta sanremese meno, mi continuano a piacere i suoi occhiali da bravo ragazzo. Non ho mai fatto parte del suo esercito di adoratori, ma il Festival è ormai palcoscenico globale, seguitissimo dalle comunità di italiani all’estero, dunque non può’ ospitare sullo stesso palco la madre di Giogio’ che ancora piange disperata il figlio di 24 anni ammazzato a tradimento per una questione di parcheggio e un certo mondo molto diverso. Non sono valori che possono stare insieme. Ecco ho detto la mia. Ditemi la vostra.