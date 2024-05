L'addio a Giulia Romito: il racconto dei funerali Il saluto commosso della comunità del San Carlo

Sul mio Iphone è sotto la voce Giulia Sancarlisssimo (con tre s). Giulia Romito faceva comunicazione per il Teatro Massimo e un lirico non esiste se non comunichi alla Grande come faceva lei. Garbo e cultura, inscindibili da lei. Per 13 anni è stata la sua Casa, la sua Famiglia. Come lo era stata per il padre Giuseppe, primo oboe del San Carlo. La sua orchestra ha voluto omaggiarla con un adagio di Albinoni, che tocca le corde di chiunque e chi fino ad allora aveva con pudore trattenuto le lacrime, si lascia andare.

Ma il pianto non è consolatorio neanche quando il parroco predica: Dio accoglie la morte dei giusti. Si vabbè, ma una morte a 44 anni non è mai giusta. Non ci sono perchè. Non per Giulia che della sua vita amava tutto anche la malattia. Una nonna longeva morta a 107 anni che lei durante il lockdown aveva festeggiato con un balcony party e torta con le candeline ci aveva fatto sperare fino all’ultimo che i buoni “geni” di famiglia ce l’avrebbero restituita dalla piu’ subdola delle malattie. Lei non voleva pietismi e ha lavorato anche da casa, dall’ospedale. A me continuavano ad arrivare e mail dal Dipartimento Comunicazione e io continuavo a rivolgermi a lei… Cara giulia ti scrivo…

Il primo violino Gabriele Pieranunzi attacca un Ave-Verum di Mozart accompagnato dal coro del San Carlo. Tutto di struggente bellezza: Emmanuela Spedaliere, direttore generale del San Carlo, la chiama “la sua bambina”, si stringe forte alla musicologa Laura Valente. Sono due maschere di dolore. Valerio, il suo compagno, legge una lettera, niente singhiozzi a Giulia non sarebbero piaciuti. La voce è ferma: “Quando ci rivedremo mi dirai: sei in ritardo, come al solito”. Un cuscino di rose rosse e bianche adagiato: Buon viaggio amore mio.