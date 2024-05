Imbucata speciale alla Festa del Napoli. Io e Maradona, uno scatto indimenticabile

Non sono tifosa del calcio ma del Napoli si’. Non basta per essere invitata al Grande Lancio del film “Sarò con te”. E di fatto non lo ero. Passo davanti al Metropolitan e vedo un sacco di gente ammucchiata al di là delle transenne, camionette della polizia e macchinoni blu. Chiedo: cosa ci fate qui? Aspettiamo i giocatori del Napoli. Tiro dritto e vado al mio vernissage da Dino Morra Gallery in via Alabardieri. Chiamo un amico sempre “sul pezzo" e mi manda l’invito. Mi lascio le emozionanti visioni di Beatrice Alici “Il primo seme” e mi presento all’ingresso del cinema. Ovviamente non sono in lista, il buttafuori sta per rimbalzarmi quando interviene Alan Cordero di Montezemolo, responsabile della Comunicazione, ragazzo dall’occhio blu e modi eleganti, gli stessi dello zio Luca. Lascia entrare me e la principessa Ramita Pignatelli della Leonessa. La festa sta per cominciare fra bollicine e delizie gourmet di Don Peppe. Ma il piatto forte è il docu/film di Andrea Bosello sulla storia dello scudetto piu’ atteso della storia. Tredici vittorie consecutive, il Napoli era inarrestabile. Non era facile fare un film che non cadesse solo nella retorica dell’autocelebrazione. Qui ci vede cosa c’è dietro il successo, sudore, sacrifici, disciplina, pressione e stress da tenere sotto controllo. Sono i supereroi spiati dal buco della serratura.

Io c’ero alla Festa dello Scudetto tris e ho voluto che anche i miei figli ci fossero chi dalla Germania, chi da Milano. E’ una vittoria storica ve la ricorderete per tutta la vita. Peccato solo che non furono tolte le impalcature del concerto in Piazza Plebiscito di Gigi D'Alessio. La città ubriaca di tifo. Intossicati dai fumogeni, la sciarpa del Napoli funge da mascherina, Mi manca l’aria, non solo a me. Un groviglio di ragazzi cerca scampo al pressing della folla e si arrampica sui lampioni e sventola bandiere di Maradona. El pibe de oro sembra essere l’unico a compiere il miracolo di vincere lo scudetto anche da morto. E striscioni anche al Camposanto sulla tomba del caro estinto: non sai cosa ti stai perdendo… Io c’ero pure alla prima vittoria dello scudetto, anno ’87. Arrivai da New York con lo stesso spirito dell’immigrato che ritorna a casa e i parenti gli fanno la festa. Un’unica, lunghissima tavolata nei vicoli, un’onda azzurra che accoglieva chiunque volesse unirsi ai festeggiamenti. Poi un salto sul set di Gianni Mina che da Napoli conduceva per la Rai Notte per uno scudetto. Sarà per questo il fotografo d’assalto Luciano Ferrara ha chiesto a me e Erri De Luca un ricordo per il catalogo corale di ‘87. ‘89 Era di maggio. Con rimando al mese di consacrazione dello scudetto e alla poesia di Roberto Murolo.

Con Gianni Perrelli, firma storica de L’ Espresso volammo pure a Buenos Aires, bisognava convincere Maradona a fare il commentatore di Special. Erano gli anni della sua Grande Fuga da Napoli per problemi fiscali. Per convincerlo lo invitammo a colazione nel ristorante di Gigi Rizzi, ex marito piantato in asso di Brigitte Bardot. Non erano tempi di selfie, ma una fotografia sbiadita (dal tempo e dalle troppe copie della copia) con Diego la conservo stretta. Poi c'è la foto di Luciano Ferrara presa di spalle di un ragazzo argentino che sale i gradini di uno stadio di calcio. "Quei pochi passi cambiano l'orologio di Napoli. Prima era in ritardo, andava indietro. Napoli ha avuto un suo fuso orario indipendente dal resto d'Italia. Quei gradini saliti alla svelta la scaraventano nel suo futuro”, cosi’ scrisse Erri.