La Befana che vorrei: fammi aprire la stazione della metro. Visto che non puoi farla scomparire dalla nostra visuale

Supercazzola, termine iconico del film iconico Amici Miei (che non è solo il ristorante preferito di Erri De Luca) che sta a indicare un groviglio di non-sense. In un giro di poltrona dell’allora sindaco Iervolino, prima si rinverdì il giardino dove svettavano otto pini secolari di una tale magnificenza, il polmoncino verde del quartiere, poi lo scempio dell’abbattimento per fare largo al insano progetto. Proteste degli ambientalisti e raccolte di firme dei residenti servirono a poco. Correva l’anno 2008. Al posto del mini/parco si scavò un buco di 40 metri. Qualcuno penso' che stessero costruendo una piscina. E non è neanche la fermata della stazione/opera d’arte ma una galleria commerciale che si snoda lungo una scala elicoidale. L’impatto visivo è disturbante. L’ingresso della fermata della linea 6 è a via Chiaia all’altezza del ponte, per il momento sommerso di immondizia.

Correva l’anno 2008 e l’assessore Gennaro Nasti spiegò che non era mai stato messo al corrente del progetto che ha portato all'eliminazione degli alberi. I bambini della scuola che si affacciava sulla piazza Santa Maria degli Angeli e i residenti hanno respirato polveri sottili e rabbia per 15 anni. Il 2019 sarà l'anno della sua entrata in esercizio titolavano i giornali. Nel 2021 scrivevano: 'È lo sprint finale per la stazione Chiaia Monte Di Dio. Pochi mesi e i lavori saranno conclusi. La data di chiusura è fissata per aprile'. E siamo arrivati a 2024. L’opera omnia dell’archistar di turno non ha neanche tenuto conto della facciata della Basilica rinascimentale barocca di Santa Maria degli Angeli. La chiesa è stata pure puntellata con ponteggi di rinforzo perché rischiava di crollare sotto l’azione perforante delle trivelle. E si sarebbe fatto il bis con il crollo alla Riviera di Chiaia.

Non sono contraria alla contaminazione antico e moderno ma allo stravolgimento della secolare urbanistica si. Prima da Largo di Palazzo ci si inerpicava per Vico Santo Spirito e lo sguardo si illuminava sul monumentale frontale. L’archistar gli ha piazzato davanti una cupola di vetro e acciaio. In realtà sembra che sia atterrata una navicella spaziale e da un momento all’altro escono gli ufo. Da misere aiuole incastonate in blocchi di marmo spuntano esili alberelli in ricordo ai pini marittimi che hanno abbattuto. Il primo colpo d’occhio è quello di un cimitero sotto lampioni di luce che starebbero meglio in uno stadio. Adesso Befana prova a chiedere quanto è costato questo deturpamento, per di più inutile. Intanto è costato alle attività commerciali del quartiere, molte botteghe hanno chiuso.

Conosci la formula assolutoria: tutti colpevoli, nessuno è colpevole. Befana se passi davanti al Teatro San Carlo, condividi il tuo utile arnese, la scopa, con il Direttore Generale Emmanuela Spedaliere. All’indomani del concertone di Capodanno a Piazza Plebiscito che ha messo a soqquadro la città, si sono trovati ammassi di monnezza sotto il porticato. L’indomani nessuno ha pulito, lo ha fatto lei con una squadra di volontari. Mi raccomando a lei, solo dolcetti. Agli altri carbone 'niro niro'.