The day after i concerti di Piazza Plebiscito. Gabinetti e fetore di feci

Visto che lo hanno chiamato Music Festival Live, cornice una delle piazze più belle del mondo, ci si aspetta che almeno il monumentale porticato che chiamano Mini Vaticano fosse stato ripulito dagli organizzatori di urine e feci. Invece...

Da via Acton a piazza Municipio passando per il quadrilatero Chiaia/montedidio…tutto transennato dalle 13 di giovedì scorso. I residenti di nuovo in lockdown forzato. L’avvocato Giuseppe Russo ha dovuto chiudere lo studio per due pomeriggi consecutivi. Da esperto di diritto amministrativo ha chiesto alle “sentinelle” del (dis)ordine pubblico a danno di cittadini, residenti e turisti di avere visione dell’ordinanza comunale. È un suo diritto. Sarebbe un diritto di tutti. Invece tutto tace, È come se la piazza si fosse chiusa da sola. Per magia o per calcolo.

Tra i rifiuti sotto il porticato rovistano i gabbiani rapaci, topi volanti. Possibile che nessuno abbia pensato a dare una ripulita prima dei concerti e dopo. Anche solo come minimo risarcimento a chi i 15 giorni consecutivi di concerto li ha solo subiti. Anche il ministro Piantedosi esattamente un anno fa in visita a Piazza plebiscito aveva stanziato subito 3 milioni di euro per la rivalutazione della Piazza. Dove sono finiti?

Mi avvicino alla baraccopoli sotto i portici vengo insultata, minacciata, vado avanti e filmo, esercito il mio dovere di cronista. Il ministro della Cultura Sangiuliano ha messo a disposizione l’Albergo dei Poveri, oltre a luogo di cultura, vuole una parte destinarla ai senza tetto, secondo l’antica visione di Carlo di Borbone.

A pochi metri di distanza, la solitudine di qualche gabinetto lasciato in piazza, per “urgenze” di chi passa di lì. E quando gli capita più un’occasione del genere di fare la pipì davanti a Palazzo Reale, alla Sovrintendenza e alla Prefettura, che hanno gli uffici proprio affacciati su Piazza Plebiscito.

E se gli scappa, una 'scorreggina' in faccia alla città.