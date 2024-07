Se non a lui 'A Chi'. Fausto Leali, sei stato la colonna musicale della mia giovinezza Premio alla Carriera al Quisisana

"Fausto Leali, sei stato la colonna musicale della mia giovinezza”, ho urlato a fine concerto, mi sono alzata, sono andata sotto il palco e gli ho chiesto un bis, non uno, dieci. Mi ha sorriso, un sorso d’acqua e si ricomincia. Con Amo, e io l'ho amato davvero, erano gli anni del mio Grande Amore che poi mi ha lasciato. Un nodo in gola e Ti Lasciero’ é stata la canzone del mio strazio sentimentale. Ascoltavo e mi inondavo di lacrime. Amo e Ti lascerò furono i suoi straordinari successi e vincitore assoluto a Sanremo nel 1989 con Anna Oxa. Il Teatro del’Hotel Quisisana, un gioiello luccicante d’Art Nouveau, costruito da Gio’ Ponti, é un caleidoscopio di cellulari in mano pronti a registrare ogni emozione che ci regala Che voce, quasi ottantenne, canta da 60 anni e quelle corde vocali vibrano senza un’increspatura.. Mi ero lasciata un altro sogno alle spalle, "Un’estate per sognare", per l’appunto, il Festival di intelletto/chic che da diversi decenni illumina d’immenso Villa San Michele, la spettacolare villa/eremo di Axel Munthe.

Nelle vetrate della cappella si infilava l’ultimo raggio del tramonto sulle note di Jonas Nordberg (alla tiorba) e Liam Byrne (alla viola da gamba). Magia pura. Per tuffarmi in un altro incanto. Alla sovrintendente svedese anfitriona/chic Kristina Kappelin si sostituisce Massimo Turturro, creatore di Grandi Eventi e ideatore di Capristars un premio organizzato con il patrocinio del Comune di Capri e dell’Assessore Salvatore Ciuccio. Si respira aria da dolce vita al Grand Hotel Quisisana, guidato con piglio fermo da Donna Lucia Morgano e da suo figlio Adalberto Cuomo ( vincitore del TuttoHotel Awards 2023 che é un po’ l’Oscar dell’alta hotelerie) e che Forbes ha inserito nella lista dei primi 100 alberghi di rango nel mondo. La Storia parte da lontano, la nonna ( anche lei Donna Lucia) fu la fondatrice del mitico Zum Kater Hiddigeige, storico locale dove già ai primi del ‘900 si riunivano i capi della rivoluzione russa e si arrivava in calesse.

Poi sono arrivate Ingrid Bergman e Jacqueline Kennedy. E comincia la Dolce Vita. Non si cambia spartito. Ancora si valorizzano e si formano le eccellenze made in Capri come Raffaele Ruggiero, ha cominciato a lavorare al Quisi a 14 anni, oggi ne ha 52 ed è manager dell’accoglienza, ma sopratutto figlio d’arte, di quel Paolo che anche in pensione continuava a servire bollicine e sorrisi. Le savoir faire é questione di geni. Morgano docet.