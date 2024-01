La mia Prima Man Fashion Week: da prendermi a schiaffi E mi sono persa The Last Emperor “Armani”

A furia di indignazioni e denunce da farmi prendere a schiaffi ( dagli altri) era un po’ di tempo che non mi occupavo più di moda. Che invece è stato il mio primo amore. Volo a Milano, mi basta vederne una per tutte. Quella del favoloso Armani, ma anche la lista d’attesa è chiusa. Posso solo sperare in una defezione last minute o in un miracolo. Avviene il secondo, per whatsapp arriva la conferma. Ora non so come spiegarmi la diavoleria telematica per cui non lo leggo.

Quando lo apro, i riflettori sono già spenti da un po’. Non mi resta che prendermi a schiaffi (già fatto) e, presa da ossessiva compulsione, salto da un sito all’altro per mettere insieme i puzzle in digitale di una sfilata da sogno. Elegante, sobrio, con qualche audacia di stile, l’uomo Armani è pronto per un safari/chic e per sedere in un consiglio d’amministrazione. Il Leonard Bernestein della moda, come il più grande compositore di tutti i tempi, Armani è il direttore d’orchestra di una Grande Sinfonia. Sfila l' Armonia in tutte le forme, volumi, tagli, colori, luci, mai una nota fuori posto. Giorgio Armani dice di aver fatto una collezione con “Variazioni su un tema preciso”. Ed ecco che mi vengono in mente le Trenta Variazioni Goldberg di Bach. Quando le ascolti sono pienezza e perfezione. Armani è questo, da 50 anni. Da quando è nato il Pret à Porter. Agli inizi degli anni ’70. E Lui c’era. Gli altri non ci sono più’.

Molti hanno venduto a fondi d’investimento che è come vendere l’anima creativa al diavolo. Lo hanno fatto in tanti. Versace, Valentino, Ferrè, Krizia, Gucci, Emilio Pucci, Bottega Veneta, Loropiana, Brioni, Fendi, Emilio Pucci… E’ rimasto lui ad incarnare lo spirito del Pret à Porter, la quintessenza del Made In Italy. L'ultimo imperatore. Un uomo geniale, pratico e decisionista pronto a confrontarsi con i mille problemi che comporta la guida di un impero, giocando in prima persona su tanti tavoli. Il Gruppo Armani, azienda Arci Leader nel campo della moda a livello mondiale, fa capo al suo fondatore al 99 e rotti per cento. E rimarrà un gruppo indipendente. Parola di leader. Gli altri gruppi di lusso hanno solo cannibalizzato il made in Italy. Finita la sfilata, comincia il defilé delle celebrities e influencer dietro le quinte. Ma ve lo racconto la prossima volta.