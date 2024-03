Dune parte Due, un colossale film da effetti speciali che ti inchioda allo schermo

E sulla poltrona. Se poi lo schermo è quello dell’avveniristico Cinema Arcadia Melzo, ossia lo schermo più’ grande del mondo, 30 metri x 16, pezzo unico senza saldature, un po’ curvo, tridimensionale, senza bisogno di indossare gli odiosetti occhiali, con un'acustica garantita dal dispendioso sistema SDDS della Sony che hanno il potere di ricordarci quanto sia tutto cosi’ magico e certi film si possono vedere solo al Cinema. Dimenticatevi anche il nostalgico e vecchio proiettore da Cinema Paradiso adesso si entra nella cabina di controllo di proiezione che sembra la plancia di un astronave. Quando l'alta tecnologia della sala incontra gli effetti stratosferici di Dune il risultato farebbe sognare a occhi aperti anche Elon Musk. La full immersion è totale, lo spettatore si sente catapultato dentro l’immagine. E’ risucchiato dentro la storia. Sono in affanno quando il Verme Gigante meccanico esce dalle dune del deserto pronto all’attacco, ho il fiato sospeso nel duello finale, sono dalla parte della madre/regina in ansia per il figlio interpretato da Timotheèe Chalamet, il capo tribù’, il predestinato, che deve fare di tutto per prevenire un terribile futuro. E sopratutto faccio il tifo per la bellissima guerriera nativa interpretato da Zendaya (anche cantante e top model) messa da parte per ragion di stato dal re appena incoronato.

Adesso confesso un peccato: non ho visto Dune Parte Uno ( ma provvederò alla mia mancanza e lo cercherò’ in streaming). Il sequel riprende la storia lasciata in sospeso tre anni fa, la profezia sta per avverarsi, gli avvenimenti epicamente e trionfalmente vengono portati a compimento e il bene trionfa sul male, almeno per il momento. Un po’ Guerre Stellari negli spettacolari combattimenti ( ma senza spade laser, macchine volanti e umanità robotica) Dune è un’avventura epica in atmosfera messianica/ medioevaleggiante, con costumi stupefacenti che potrebbero sfilare a una fashion week. Il pluripremiato regista Denis Villeneuve, famoso per la sua cura maniacale del dettaglio, torna alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il ciclo compiute di Dune sono sei volumi. Siete pronti intanto per il Terzo sequel? Il film, prodotto da Warner Bros, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer. Location da favola: il film è girato tra Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia. Assolutamente da vedere. Su Grande schermo. Al Cinema.