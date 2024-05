Se c`è da bere una bollicina (gratis) la Napoli bien corre. Io compresa

Allegra, il quadrilatero della moda è tutto un cin cin. Comincio con “Pensiero verde” in via Cavallerizza perchè le composizioni floreali di Gian Barbato mi fanno sentire a Chelsea Flower Show, il più amato dalla Royal family londinese. Nel cortile servono un rosè del San Salvarore del Cilento (ottimo), musica lounge e poi ci sono loro, le mie girls preferite Alessandra e Guenda Pacifico (impossibile incasselarle) fanno tutto e lo fanno benissimo. Adesso disegnano cappelli Panama per il loro brand Equipo. I leggendari cappelli non sono originari dello stato di Panama, come fa credere il nome, ma vengono prodotti in Ecuador. Mi lascio tentare e ne compro uno bellissimo arancione. Selfie e continuo il giro.

Uno stop da Kilesa in via Domenico Morelli, pelletteria di alto artigianato, la padrona di casa Bianca Imbembo mi porta nel mondo di “Kilesa”, il cui nome trae ispirazione dalla filosofia orientale, come superare ostacoli mentali. E siamo circondati dagli iconici fiori di loto dipinti sul soffitto. Bianca per la sua economica circolare propone anche modelli ricavati dal riutilizzo delle bottiglie di plastica. E sembra vera pelle.

Vado da “Art & Design” a cura di Carla Travierso e Francesca Frendo ( la blonde e la brunette) si beve, si ride e si balla. Esco e, accidenti, mi prende un colpo. una moltitudine di tavolini sotto i leoni di Piazza de Martiri.

Propongo invece Oscar Leonessa come assessore al decoro urbano. Visto l’insipienza delle giunta attuale e passata. Oscar ( già il cognome promette che tira fuori gli artigli) è il patron dello chicchissimo RivaCafè a Piazza Vittoria. Pochi tavolini in legno di mogano e sedute di paglia intrecciata. Voglio Oscar come sindaco, visto che il suo vicino Maurizio Marinella (110 anni di tradizione, chapeau) non lo vuole fare. Finisco in grand beauté con un limoncello spritz servito in terrazza dopo una girandola di cravatte e foulard setosi. Plateau di formaggio al profumo di aglianico, bocconcini di mascarpone e taurasi, ghiottonerie di Antonio Rescigno di via Foria. Adesso sono più’ brilla che incazzata.