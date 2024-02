Armando Milani e la design couture. Tutto partì da Napoli

Ritorno a sorpresa da New York. E Armando Milani, una delle figure più rilevanti della grafica internazionale, incontra Pino Grimaldi, salernitano, designer della comunicazione, editore e docente di Art direction presso l'Accademia di Belle arti di Napoli. Del primo incontro Armando ricorda: “Se si vive sotto un vulcano, ecco da dove viene tanta energia…" Pino gli fa : Apri l’ archivio della tua memoria, pubblichiamo i tuoi “ Incontri” e fai sfilare il suo red carpet di personaggi”. Che sono Pelé, Sofia Loren, Woody Allen Muhammad Alì, Paul McCartney, Umberto Eco e tanti altri, le personalità che ha conosciuto Armando membro dell’AGI, il gotha dei grafici mondiali, il primo premio internazionale lo vinse a 31 anni tra 9000 candidati. Era il 2020, scoppiava il Covid e Pino moriva all’improvviso. Armando va avanti lo stesso. Uno dei suoi progetti icon per Napoli fu il manifesto della Fondazione Napoli Novantanove che fa capo a Maurizio e Mirella Barracco a sostegno della cultura e del patrimonio. Le lettere appese con le mollette dei panni a un filo. Un flash back: nel 1976 Armando si trasferisce a New York che diventa la sua palestra di creatività e apre il suo studio. Da li' disegna per i big: De Padova, Edison, Roche, Ibm, Olivetti America, Lancia, per le Nazioni Unite. Ha disegnato x le locandine dei kolossal americani come Spartacus. Pelé mangiava Sirio Maccioni, patron del ristornate Le Cirque e organizzava tornei di calcetto con altri ristoratori. "Pelè arrivò, segno’ 3 goal e se ne andò… ovviamente vincemmo”, ricorda. Dagli anni Duemila inizia a dedicarsi sempre più alla comunicazione sociale, per indirizzare l’attenzione del pubblico su temi umanitari di impatto internazionale. Ha insegnato e tenuto conferenze nelle università di tutto il mondo, da Pechino al Politecnico di Milano. Dice: “ La grafica è come suonare il violino, la pubblicità è suonare il trombone… E aggiunge: "Sono un cubo nero, nulla si può togliere, nulla si puo’ aggiungere.

Nel 2020 il grande Pino concludeva la stesura del libro con pubblicazione postuma dal titolo provocatorio: Il design della comunicazione. Dove sosteneva: "La grafica è finita, il design non sta tanto bene e il marketing non c'è più “. Con Armando Milani il digital graphic scoppia di salute.