Al capezzale del Cristo Velato, senza coro di "schiattamuorti" A vederlo ci andrebbero comunque, perché inventarsi delle categorie praticamente inesistenti?

Napoli, un parente malato di cui prendersi cura, una sirena stanca, segnata dal tempo, dalla storia, bellezza e saggezza da preservare. Il Cristo Velato tra questi. Un gioiellino barocco scolpito da Giuseppe Sanmartino, scultore e maestro presepaio settecentesco. Il Canova di passaggio a Napoli tentò di comprarlo e portarlo a Roma. Ovviamente non riuscì nella mala/impresa. La Cappella Sansevero vince il Travellers' Choice Best of the Best 2023, il riconoscimento annuale di Tripadvisor sulla base delle scelte dei viaggiatori in tutto il mondo. E nella classifica delle attrazioni italiane The Best of the Best, il Museo Cappella Sansevero si posiziona al sesto posto. Leggo testuale e mi balena un dubbio: sono primi o sesti? Continua la mia ricerca e leggo che la Cappella Sansevero si era candidata per la categoria “Innovazione” con il progetto “Il nuovo servizio di ticketing e la gestione dei flussi del Museo Cappella Sansevero”, ha ricevuto la menzione speciale dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali e dalla Fondazione Gianluca Spina per una gestione più fluida delle disponibilità di accesso residue.

Tanta roba, troppa, diffido un po’ di chi se la canta e se la suona. Comunque consiglio ai miei ospiti per il week end dell’Immacolata di prenotarsi online. Mission impossible. Tutto sold out, ma invitano a presentarsi ugualmente in biglietteria. Adesso entra in gioco la “Comunicazione", per mettersi sul podio funzione alla grande ma per accoglienza e disponibilità il servizio “ Ticketing” è gestito come una mina vagante (ops, si chiama proprio Mine Vaganti la società di consulenza). Rimbalzi di whatapps: 'come mi sono permessa di dire ai miei ospiti (architetto e ingegnere elettronico di Modena) di presentarsi in biglietteria a nome di sua maestà. Loro chiedevano solo la possibilità di due biglietti last minute come gli era stato scritto per e mail. Ovviamente a pagamento. In biglietteria la signora prende tempo, poi glielo butta in faccia chiaro e tondo: Lo diceva Giambattista Vico, a Napoli ogni grazia diventa dis/grazia. Passare dal turismo ben gestito al distru/turismo è un attimo. Tradizione nel solco della modernità, ma sopratutto modi garbati. Comunicazione dovrebbe fare rima con educazione.