De Laurentiis, il Napoli e il format 3 x 1 per Conte al San Carlo

Adl e Conte in un ristorante romano

Eravamo quattro amici con il ministro Gennaro Sangiuliano nel nuovo studio di Giuliano Dell’Uva, l’architetto incoronato dalla giuria International di Elle Decor e ha messo la sua firma nella nuovissima royal suite del Jumeirah Capri Palace. Niente comizi solo quattro chiacchiere con Raffaella Docimo, candidata alle Europee sul turismo culturale. Unico antidoto perchè l’overturismo non prenda la deriva del 'distruturismo'. La nostra regina rimane Lei, il Teatro San Carlo, cartellone con nomi internazionali e tutto sold out grazie agli stranieri.

Anche De Laurentiis sembra che volesse presentare il nuovo allenatore sul palcoscenico del San Carlo, in mezzo a velluti e ori delle poltroncine, come se fosse un tenore alla ribalta, tra gli acuti della sua tifoseria. E lui, il presidente, seduto nel palco reale con la sacra famiglia a dare il là per la celebre aria dell’Aida “Ritorna vincitor!”. La cifra è quella, la macchina organizzativa comprende assicurazione, ambulanza, vigili del fuoco... e non si discute. La proposta del cambio/merce non è stata accolta. Giusto per sorridere ipotizzo quale: sulle bandiere del Napoli potrebbe spuntare il faccione di Pavarotti mascherato com Osimhen che incita a fine partita di andare al San Carlo, magari facendo jogging per dimagrire. Oppure offrire un 3 x 1, ogni tre abbonamenti in serie A, uno per la stagione sinfonica. Sotto la Curva B, tra un striscione e un altro, affissione strategica: Il San Carlo è un goal sicuro. Si nobilita anche il coro liricheggiante Maradò in falsetto alla Farinelli.