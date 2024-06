Renato Zero, Marco Travaglio e i sorcini. I migliori anni della nostra vita. E fu un boato Ero sulla magnifica terrazza del penalista Domenico Ciruzzi e di Antonella Stefanucci (formidabile attrice) spalancata su Piazza Plebiscito. Il concerto

Concertone a Piazza Plebiscito, io c’ero e non c’ero. Cioè, non ero un orecchio pagante. Ma abusivo. Ero sulla magnifica terrazza del penalista Domenico Ciruzzi e di Antonella Stefanucci (formidabile attrice) spalancata su Piazza Plebiscito. Al netto delle polemiche dell’uso sconsiderato che si fa della piazza-simbolo della identità della città lo spettacolo visto dall’alto è notevole. Certo come ci sono arrivati e come usciranno dalle strade che sono degli imbuti le migliaia di ospiti è un’altra faccenda. Dicasi sorcini, lo zoccolo duro dei fan di Renato Zero che lo seguono anche in trasferta. Tra questi Marco Travaglio (che è anche il mio direttore), mi sono sbracciata dal terrazzo sospeso tra la luna piena e il cupolone per fargli ciao. Non credo mi abbia visto. La passione/hobby di Marco è il karaoke, lo fa tra amici, sembra l’erede Fiorello senza la carcassa mediatica.

Il concerto dura molto, oltre tre ore, la scaletta prevedeva una trentina di brani, Zero mancava a Napoli da 25 anni e doveva pur recuperare le temp perdu. Solo qualche interruzione per consentire all’artista di cambiare travestimento, tube, strass e piume.

E’ passata da un bel po’ la mezzanotte quando da sopra il porticato della basilica regia parte un boato di fuochi d’artificio. Io ne sono sommersa, anche di lapilli. Il bello della diretta per prefetto e sovrintendente, visione privilegiata dai loro balconi che si affacciano sulla piazza. E si saranno detti, che magnifico spettacolo.

Con noi in terrazza anche l’ex sindaco Luigi de Magistris che molti rimpiangono, io tra questi, e rimpiango molto anche l’ex assessore alla Cultura Nino Daniele. Mentre Manfredi assopigliatutto si tiene stretta la sua delega a assessore alla Cultura. Sarà per questo che hanno tagliato i fondi alla cultura? Mi chiedo. Resiste Il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta a cura di Marco Cuccurullo e di Vincenzo Iurillo. Domani Travaglio sarà ospite con il suo fresco di stampa: "Israele e Palestina in poche parole”. Diccele tu, Marco, tutto quello che avremmo voluto chiedere…