Cartellone con grandi stelle internazionali. Siamo a teatro? No, siamo al Capri Palace Jumeirah

Fresco di restyling il Capri Palace Jumeirah presenta il suo Primo Cartellone gourmet di stagione. Proprio come un set teatrale si farà palcoscenico di esclusivissime cene a più mani, che coinvolgeranno tre degli chef italiani più rinomati al mondo: Alessandro Cerea di Da Vittorio (Tre Stelle Michelin), Nino Di Costanzo di Danì Maison (Due Stelle Michelin) e Paolo Casagrande del Restaurant Lasarte di Barcellona (Tre Stelle Michelin). Lavoreranno ai fornelli in un' alchimia da effetti e sapori speciali con i maitre stellati della maison: gli Executive Culinary Chef Andrea Migliaccio e Salvatore Elefante del ristorante Olivo, riconfermatissime le sue due Stelle Michelin ( l’unico a Capri) e testimonianze dell’eccellenza gastronomica napoletana nel mondo. Brilleranno piu’ stelle nel piatto che nel cielo stellato. E si prepara al Gran debutto in scena anche un’altra star: Franco Pepe, il pizzaiolo/influencer più famoso al mondo, premiato con tre spicchi dal Gambero Rosso, l’equivalente delle stelle Michelin. E il Gambero rosso diventa l’Oscar della cucina gourmand. Mentre il tramonto con l’ultimo raggio di sole che si tuffa nel mare della Grotta Azzura è servito a L’Osteria A-mare ( si’, il gioco di parole ci piace per l'ultima creatura griffata JCP. Tutto questo bendidio di pizza d’autore dal particolarissimo impasto di lievitazione e grani antichi, inaugurerà il 7 giugno. Shhh non dite niente a Briatore che vorrebbe tanto aprire il suo Crazy Pizza dalle nostre parti ma teme il confronto con l’arte piu’ verace in loco.

“La cucina è cultura e pertanto l’innovazione nell’ambito della gastronomia non può prescindere dalla tradizione” dichiara Ermanno Zanini, Vice President Jumeirah Group e ideatore dell’iniziativa ‘Capri tra le Stelle’.