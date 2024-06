Un gigantesco Mimmo Borrelli “risveglia” le anime pezzentelle

Dopo un'epica Cupa, Mimmo ritorna nella sua confort zone dell’ipogeo di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Mimmo Borrell considerato dalla critica il più grande drammaturgo italiano vivente, per la indiscutibile particolarità della lingua da lui inventata: un misto di dialetti antichi dell’area dei Campi Flegrei rivisitati in chiave poetica e drammaturgica, che creano un linguaggio aspro e duro, letterario e popolare allo stesso tempo. Come Eduardo Mimmo è diventato il Verbo. E anche un Aggettivo, la scuola “borrelliana” è un vivaio di performer non solo napoletani, artisti che recitano con il corpo, con le vibrazioni della voce. Messe insieme queste voci diventano una sinfonia di suoni potenti che sovrastano, incantano lo spettatore seduto Per Gomorra è stato 0’Maestrale ( che tuonava come un’apocalisse).

Adesso Mimmo fa risvegliare le anime delle Superbiuse ( i superbi), le Arraggiuse (gli incazzati), le Mmriuse (gli invidiosi), le Perecchiuse ( gli avari), le Rattuse ( i lussuriosi), le Ghiuttunare ( i golosi) …sono tutti in rivolta perchè nessuno piu prega per loro e non possono avanzare nel loro percoso di luce. Questo antico culto è un reciproco scambio di favori: i vivi, pregando per un'anima pezzentella, ne alleviano le sofferenze e, in cambio, sperano di ricevere favori e buona sorte “, Opera ’e Pupe, Opera ghiacuvella, Opera cupe…” sono dieci anni che i versi risuonano nelle orecchie di chi scese le scale dell’antico ipogeo e vide lo spettacolo-culto di Mimmo Borrelli. Come una liturgia lo spettatore entra in scena nella sacrestia, poi passa a sedersi sulle panche della chiesa, gli attori ai suoi piedi, avvolti da un lungo velo bianco. La suggestione è totale, sono le anime pezzentelle che resuscitano e ritornano tra i vivi… che aspettano la morte, in ritardo o in anticipo che sia ci coglie sempre impreparati.

La messa in scena è stata riscritta e rielaborato per i giovani allievi della Bellini Teatro Factory, da Borrelli, oggi maestro e capo della community teatrale per il triennio 2022-2025, ha costruito nuovamente attorno al culto delle Anime del Purgatorio. Repliche fino al 23, tutte sold out. Solo 75 spettatori a replica. Un altro migliaio sono in lista d’attesa, in mani congiunte, pregano e aspettano il “ iracolo".

IO sono stata miracolata da Francesca Amirante, storica dell’arte, specializzata nella conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali, una vera eccellenza in materia.