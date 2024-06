Dopo aver visto questo, metà dei B&B a Napoli dovrebbero chiudere. Anzi tutti

Mi correggo, non solo metà, tutti gli sciacalli del 'distruturismo' dovrebbe andare a scuola da lei, Alessandra Puca, la regina dell’ ospitalità. Ha cominciato prima degli altri, 12 anni fa, praticamente una pioniera dell’affitto breve. Laurea in giurisprudenza, figlia di un grande medico Giananfredo Puca, suo fratello Annibale è lo scienziato della longevità. E' stata la prima a scommettere su un mercato ancora sconosciuto ma non di certo a lei che già lavorava negli uffici marketing all’estero.

Oggi gestisce maisonette di charme del centro storico Egiziaca/Montedidio che fanno capo al suo portale “Templars’f Home. Alma de Napoli” e si rivolge solo a quella nicchia di stranieri in odore di Grand Tour. Desiderosi di un touch con la vera essenza della napoletaineità. Nelle fondamenta delle sue case scorre la Napoli stratificata, da antica colonia greca fino al tunnel borbonico, un labirinto scavato nella roccia di tufo, ex via di fuga del re in caso di attacco nemico. Ieri davanti a un parterre della Napoli bien ha dato una sorella “Alma de Chiaia” a “Alma de Toledo” aperta dieci anni fa. Lei è ambassador di un nuovo concept di ospitalità. Un vangelo laico in tempi di sboom di Airbnb dove hanno aperto nei bassi case senza finestre, soffitti alti un metro e mezzo, che non avrebbero l’abitabilità. Invece a Napoli sono diventati come le blatte, d’estate si moltiplicano e diventa una guerra tra straccioni a chi vende una stanza a 20 euro compreso di spritz tossico.

Ai quartieri spagnoli sono diventati tutti cuoppi fritti. Dall’’anno scorso il Comune non da più’ licenze per aprire altri bnb per i prossimi 4 anni. Ma nessuno controlla, a Napoli è il solito far west. Alma de Chiaia, un’oasi di stile, offre appartamenti a cinque stelle che sfumano nelle tonalità dei colori pastello, carta da parati di Fornasetti, arredamento funzionale e di design. Ti apre la porta una deliziosa femme de chambre, con il gembriulino di merletto.