Attenti al Lupo...Wolfskin ( pelle di lupo) è un romanzo, un cortometraggio e una corazza

Una volta si diceva il lupo perde il pelo ma non il vizio, oggi “Lascialo andare" è un cortometraggio diretto da Giovanni Bufalini, in trasferta festivaliera e pluripremiato, tratto dal romanzo/fantasy “Wolfskin" (tradotto pelle di lupo) della scrittrice napoletana Emilia Filocamo che si rifà ad alcune leggende popolari che accostano stregoneria e licantropia!

Un cerchio di Iannare partecipa a una liturgia antica, mentre la narratrice ci introduce in questa fiaba nera, attraverso antropologia, mito e leggenda. Echi lontani (risalenti addirittura ai longobardi) per Emma, la protagonista, una ragazzina annoiata dalla razionalità degli adulti, che esplora il bosco, il luogo a cui tornare tra luce e buio, ignara di un misterioso “patto dei lupi” che lega le vecchie alle nuove generazioni. Un'antica profezia costringe i giovani a confrontarsi con la propria natura selvaggia, nell’arcaica modernità. Il richiamo dell'istinto e l’eterno confronto tra amore e morte culminano in un finale sorprendente e romantico.

Scritto dalla talentuosa Emilia per difendersi. " Viviamo in un mondo dove i funerali sono più importanti dei defunti, e il matrimonio è più importante dell'amore, l'aspetto è più importante dell'anima. Viviamo in una cultura del packaging che disprezza il contenuto…” spiega Emilia. Viviamo di apparenza e scarsi contenuti, per trasformarci in Homo homini lupus, feroce espressione latina (significa letteralmente, «l'uomo è un lupo per l'uomo»), che risale al commediografo Plauto e fu utilizzata dal filosofo Hobbes per spiegare quella che per lui è la principale caratteristica dell'uomo: l’egoismo. E si combattono l'un l'altro per sopravvivere.