Armani sfila a Parigi ed è stupor mundi. E io sfilo con un Armani vintage al museo Bagatti Valsecchi

Armani l’imperatore della moda presenta la sua collezione di Alta Moda che ha voluto chiamare Privé per indicare un rapporto di “intimità” costruita con i suoi abiti che si riflette con la sua clientela più esclusiva…e Tutta Parigi si inchina. Gli altri, intendo gli stilisti, al suo confronto sbiadiscono. 90 anni fa nasceva la leggenda di un uomo che disegna da 50, ha inventato tutto, ha vestito le celebrities di Hollywood, è diventato lo stilista più longevo e venerato del fashion system planetario. Anche se sfila a Parigi dal 2005 l’anima ai francesi non l’ha mai venduta. È mai la venderà. Lui rimane la più pura della quintessenza del Made in Milano. Fa tenerezza questo giovanissimo anziano signore che confessa: “Questi abiti sono poco “Armaniani” sono stati una sfida, non ho dormito alcune notti.

Ma era il momento per farlo. Osare, rischiare…E soprattutto distrarre il mondo dalle brutte cose che accadono, dalle guerre…”.Questa collezione di 90 abiti è davvero speciale. Tutti pezzi unici, abiti scultura in organza e di volute di plissè, giacchine di rete di cristallo, cappe gioiello. Nelle stesse ore in cui Armani stupiva il mondo Parisien, io tiravo fuori dal mio armadio un long dress con bustier scintillante cucito a mano. E ho celebrato il suo giubileo, lo compravo 25 anni fa, sembrava che non fossero passate affatto tante primavere. Attualissimo di taglio e volume. Lo indossavo 25 anni al ballo di Marzia e Alessandro di Carpegna Brivio Sforza nella loro villa affrescata dal Tiepolo. Il mio Plus One era un giovane e meno scapigliato Vittorio Sgarbi (allego foto).

L’ho indossato ieri al ballo dei 50 anni di Mattia Malgara, esperto di M&B e di alta finanza e figlio di Sergio, inventore di spot pubblicitari più iconici della storia. C’era tutta la Milano che conta. Ho Solo impreziosito il long dress con una maschera dorata per quel touch da “Eyes wide Shut”. A detta di tutti ero la più elegante. Una piccola confessione: il torace si è allargato di un paio di centimetri, ho solo trattenuto un po’ il fiato e mi sono trattenuta dal mangiare 3 fette di gateau au chocolat. Divino Mattia… Divino Armani, naturellement!