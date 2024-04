Dimenticatevi Lang Lang adesso c’è Antonino Caracò, il Geolier del pianoforte

Per gli scarsi conaisseur Lang Lang è l’enfant prodige della tastiera dagli occhietti a mandorla, ha suonato con le migliori orchestre sinfoniche del mondo. Diventando lui stesso una celebrity. Il nostro Antonino Caraco’, è un millenial boy, laureato al Conservatorio in composizione con 110 e lode, è l’Harry Potter del piano, e quando esegue un notturno di Chopin aggiunge quel tocco di fantasia che ricorda il maestro Pollini recentemente scomparso. Per me che ho figli suo coetanei e come tanti della generazione che io chiamo dei galleggianti, fragili, basta uno spillo e colano a picco, scarse passioni e sogni azzerati, aver visto le stelline negli occhi di Antonino è una speranza per chi non molla. La madre Margherita ( ci conosciamo da piccole) me lo presenta alla Prima al San Carlo de La Gioconda. Il direttore generale Emmanuela Spedaliere si era raccomandata: smoking e abito lungo. Eravamo in pochi a rispettare il dress code richiesto dalla tradizione della Grande Lirica. Alle Prime li vedo vestiti con jeans stracciati e sneakers ai piedi. Antonino mi colpisce subito per la sua eleganza e il suo bon ton, poi la madre aggiunge che è pianista. Ecco spiegato, chi vive con la musica nel cuore vive meglio.

E fa vivere meglio gli altri. Lasciamo riposare l’udito dallo strimpellante rap “geoliesco” ,domani ore 20 nella chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone Antonino si esibirà in un recital di pietre miliari della tradizione classica che vanno da Chopin a Bach, passando per Morricone. Cosa buona e giusta andare ad applaudirlo visto che suona anche per beneficienza, il modesto obolo richiesto sarà devoluto per la riapertura della chiesa dell’Immacolata a Piazzale Echia. Chi sale e chi scende. Quindici anni di attesa per aprire l’ascensore di collegamento dal Chiatamone, in mezzo tante mangiatoie politiche per “ingrassare” i maiali del malaffare. Quanti ne dobbiamo aspettere e quanti ceri da accendere per avere la benedizione della Madonna Immacolata? Un grazie speciale va a Maria Rosaria Napolitano, lei è la forza del clan, fanno pianoforti da 4 generazioni. Grazie alla loro eccellenza a Napoli si fa ancora buona musica.