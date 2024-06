La rivincita di Anacapri. In via Camarelle sfilata di griffe Dolce Gabbana e Ferragamo. C’est bon, c’est bon…

Gran debutto oggi della storica rassegna concertistica di Villa San Michele ad Anacapri "Un'estate per sognare”. Per la prima volta in scena uno spettacolo cabaret a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania. una serata cabaret con gli acclamatissimi Lindy Larsson e la Bon Bon Band, composta dalla violinista Sara Edin, dal contrabbassista Mats Lekander, dalla chitarrista Pia Lundstedt, dalla fisarmonicista Miriam Oldenburge dal batterista Michael Vinsa.

Il programma spazierà dalla musica da cabaret ad alta tensione “senza rete di sicurezza: amore inebriante, gioia estatica e dolore sanguinoso”- come cita il gruppo -, alle opere di Disney, fino alle musiche di Piazzolla, successi di flamenco, disco dance.Olé.

Sunset con tutte le sue sfumature e con la Bamba dei Gipsy king per inaugurare la villa terrazzata con macchia mediterranea dell’industriale torinese Gianni Musso. Ospiti internazionali fra cui Santi Choundahary, discendente dei maraja del Rajastan, e collezionista di gioielli di rara bellezza, tra cui un rubino di 500 carati.

Uscimmo a guardare le stelle, lo riscriverebbe Dante sulla terrazza/oasi di Via Camerelle appena inaugurata dal “sempre avanti” tandem creativo Dolce & Gabbana. Aperto a tutti? No, solo alla crème de la crème della loro clientela. Dove limoni e boungaville sembrano installazioni. E si dringheggia uno squisito limoncello prodotto in esclusiva e artigianalmente da Massimo Canale. Il suo è veramente un nettare degli dei…Intanto Chicco Coda, editor di Divine Coast, la Bibbia laica della Dolce Vita caprese ( e non solo) è alla prese con numero infinto di ospiti in lista d’attesa per l’evento Ferragamo di domani all’Hotel Punta Tragara.

Dopo i successi della terza edizione del film festival svedese, la soprintendente Kristina Kappelin è entusiata dell’apertura della stagione concertistica con un gruppo così variegato: “Ho corteggiato Lindy Larsson per tre anni e finalmente siamo riusciti a portarlo a Villa San Michele con la sua incredibile band. Sono felice che dia l’avvio alla stagione culturale, che, oltre alla musica, sarà ricca di arte, teatro, opera e, ormai come d’abitudine, il festival culturale Il Salotto della Sfinge”.

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino al 9 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl,grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.

Il programma continuerà il 5 luglio alle ore 20 con una serata jazz dal titolo “Secrets On The Way To The Hilltop”, che porterà la firma di due eccezionali performer: la cantante Amanda Ginsburg e la pianista Elise Einarsdotter.

Il 12 luglioalle ore 20, verrà ripristinata l’antica cappella dove risuoneranno note del repertorio tipico svedese di cui saranno protagonisti due talenti della musica folk con i loro strumenti antichi: Jonas Nordberg tiorba e Liam Byrne viola da gamba.

Venerdì 19 luglio alle ore 20 due giovani talenti proporranno sul palcoscenico della terrazza, un repertorio variegato: Theo Hillborg al sassofono e Julia Isaksson al pianoforte.

Pagine di Bellini, Mozart, Rossini e Puccini riempiranno il teatro en plein airvenerdì 26 luglio grazie al soprano Johanna Wallroth, al mezzosoprano Rebecka Wallroth e dal pianista Magnus Svensson.

Venerdì 2 agosto alle ore 20, torna per il primo recital pianistico l’acclamata Leonora Armellini che dedichera la sua esibizione aProkofiev e Chopin.

Ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 9 agosto alle ore 20, con il pianista italiano Vittorio Bresciani, dal programma interamente dedicato a Debussy.

Finita la stagione concertistica, dal 22 al 24 agosto, torna per il sesto anno “Il Salotto della Sfinge”. L’edizione 2024 sarà dedicato al tema della sostenibilità con ospiti che, come un happening tra amici, racconteranno il loro lavoro, sveleranno i dietro le quinte, esaudiranno le curiosità del pubblico, condivideranno la loro esperienza.

Si continua il 7 settembre con l’inaugurazione del progetto di arte contemporanea Festival del Paesaggio a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, che trasformerà, anche quest’anno fino al 20 ottobre, la ex dimora di Axel Munthe in una vera e propria galleria d’arte, ricca di opere d’arte dei più importanti artisti contemporanei.

Il giorno dopo, domenica 8 settembre, alle ore 20, i giardini di Villa San Michele si trasformeranno in uno spazio dedicato all’opera lirica. Verrà allestita la Tosca di Giacomo Puccini a cura dell’associazione Filrò.

Giovedì 19 settembre è la volta di una rappresentazione prodotta da Etabeta Lab per CapriArt*, rassegna che promuove, dal 2021, l’arte come rivendicazione di genere e che quest’anno omaggia Anne Charlotte Leffler attraverso una piece scritta da Anita Pesce e che vedrà protagoniste l’attrice Anna Ammirati e la pianista Sara Amoresano.