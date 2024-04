In scena L’Albergo dei Poveri (Sangiuliano non c’entra). Sono pazza di Massimo Popolizio e di tutto quello che fa Ambientato nell’inferno dei bassifondi

Sono pazza di Massimo Popolizio e di tutto quello che fa, che porta in scena, che dirige, quando poi si mette alla ricerca del Paese dei Giusti, curvo, barba e bastone, vorrei mettermi sulle sue tracce. “Rilegge” Gorkij “ (che come è noto è uno pseudonimo, vuol dire l’amaro, scelto dallo scrittore proletario e autodidatta dell’inizio del ‘900) anzi reinventa un altro copione con la potente drammaturgia di Emanuele Trevi. Pomeridiana al Teatro Mercadante pienissima, applauditissima. Il ricco cast è formato da 15 performer (tutti bravissimi), un’umanità di disperati, senza fissa dimora, sono l’alcolizzato, il baro, il ladro, l’accattone, la prostituta, l’attoruncolo sul viale del tramonto, l’aguzzino, la demente, l’ex pellicciaio, il vagabondo, la moribonda, il “principe”. Un canagliume fatto di anime grigie alle quali è stata tolta l’ultima pennellata di colore che renderebbe la vita accettabile. Ma ancora aggrappati al relitto delle loro esistenze. Popalizio veste i panni laceri del pellegrino/profeta e si chiede: “Chi sbaglia è giusto che paghi un prezzo. Ma c’è anche chi paga un prezzo troppo alto per i suoi errori. Chi tiene il libro dei conti…?”. La coscienza è roba da ricchi, i poveri non se la possono neanche permettere. C’è chi cerca i confini del mondo, chi prega, chi bestemmia, chi vuole spegnere il sole, chi ancora trova la forza di amare. I personaggi sono cosi’ reali, sarebbero piaciuti tanto anche a Tolstoj.

Si respira aria di devastazione e di gulasch. Sopravvivono solo i bugiardi, è la legge sovrana del servo e del padrone. In scena tutti narratori di se stessi e dei loro sogni infranti, eccoli in ordine di apparizione: Giovanni Battaglia, Gabriele Brunelli, Luca Carbone, Martin Chishimba, Giampiero Cicciò, Carolina Ellero, Raffaele Esposito, Diamara Ferrero, Francesco Giordano, Marco Mavaracchio, Michele Nani, Aldo Ottobrino, Silvia Pietta, Sandra Toffolatti, Zoe Zolferino. La scenografia mobile di Marco Rossi si muove un grande stanzone/dormitorio con brandine lacere e tavolacci, i costumi di Gianluca Sbicca e le luci di Luigi Biondi. Una rappresentazione “nutriente” che ti inchioda alla poltrona. Parla di miseria umana ma ti arricchisce. Imperdibile, repliche fino al 14.