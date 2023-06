Giornalismo in lutto, addio ad Alessandro Sacco

E' venuto a mancare Alessandro Sacco, giornalista sportivo napoletano. La stampa regionale è in lutto sulla bacheca del cronista sono arrivate decine di messaggi commossi. "Un bravissimo giornalista - scrive il responsabile del Tgr Antonello Perillo - un carissimo ragazzo. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo di persona volevano molto bene ad Alessandro Sacco. Io ero tra quelli. Lo porterò sempre nel cuore per la sua signorilità, la sua dolcezza, la sua educazione, il suo rapporto bellissimo col papà che stava spesso accanto a lui allo stadio e che lo ha sempre seguito con immenso amore".

Parole sentite anche da Raffaele Auriemma: "Dio ti accolga tra le sue braccia e che possa perdonare quei tuoi finti amici che mi impedirono di farti lavorare con me. Se n’è andata un’anima pura, un ottimo giornalista nonché grande competente di calcio. Senza di te il nostro settore peggiora notevolmente. Riposa in pace Alessandro". I funerali si terranno lunedì 12 luglio alle 10.30 nella Chiesa di San Gennaro al Vomero, in via Bernini.