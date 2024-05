"Il successo di essere nessuno": intervista ad Alessandro Regis

Il sottotitolo di questa intervista raccoglie le esperienze di un uomo, Alessandro Regis, che dedica un diario al proprio figlio adolescente e a tutti quei ragazzi che vivono un periodo bellissimo della propria vita senza poterne essere consapevoli.

Alessandro Regis, tatuatore con l’amore per il mondo dello spettacolo, ma anche cantautore, attore e scrittore.

1- Alessandro mi dai una definizione di te stesso?

Ciao Laura, mi definisco sicuramente testardo, in genere quello che ho desiderato nella vita, nel bene e nel male, l’ho raggiunto, grazie anche al mio modo di essere scaltro e con un pizzico di furbizia che non fa mai male. In poche parole, sono una persona che cerca sempre di rialzarsi dalle cadute della vita, cercando di non mollare mai.

2- Nasci nella periferia romana, quella di 40 anni fa. Cosa porti ancora con te del borgataro?

Bè, magari “borgataro” può suonare un po’ male per alcune persone che nella vita vestono panni “perbene”, ma io mi definirei meglio e con orgoglio “ragazzo di periferia”, anche perché tutto il mio bagaglio, nel bene e nel male, è nato lì e di conseguenza anche il mio libro “Il successo di essere nessuno”

3- C’è tanta introspezione nel tuo libro, quanto conta saper considerare il proprio vissuto?

Vale molto il proprio vissuto e, come ho già detto molte volte, vengo da due anni piuttosto difficili, con problematiche ancora da risolvere, tra incidenti e cose varie che mi hanno inevitabilmente cambiato. Quindi, avendo passato molto tempo in casa, tra dolori e depressione, ho avuto modo di guardarmi dentro, cercando di combattere i miei demoni e ho pensato che scrivere un libro sarebbe stato il modo più giusto per raccontarmi e propormi alle persone e ai ragazzi. Ora sto meglio, anche se probabilmente dovrò subire ancora un intervento, ma di testa sto molto meglio e sono pronto di nuovo a combattere.

4- “Guardarsi negli occhi”, usi spesso questa espressione. Lo fai per contraddire una modalità virtuale che isola e che non ci permette di capire le emozioni dell’interlocutore?

Guardarsi negli occhi direi che è fondamentale per capirsi e risolvere spesso situazioni che si creano anche in famiglia per futili motivi. Oggi come oggi, troppe famiglie sono distratte e i figli pure, peggio direi. Abbiamo occhi solo per i nostri “amati” smartphone ahimè e quindi tendiamo a non guardarci e il tempo passa inesorabile. Le situazioni non migliorano e lasciamo tutto al caso e a soffrirne maggiormente sono proprio gli adolescenti che sono sempre più intrappolati nella “rete”. Ecco perché da settembre comincerò a girare nelle scuole, cercando di parlare ai giovani guardandoli negli occhi per diffondere il mio messaggio. Lo farò anche con orgoglio. Inoltre a giugno sarò alla fiera Napoli città libro che si terrà a stazione marittima

4- Esorti i nostri giovani a trasformare la sconfitta in vittoria, la fragilità in forza vivendo una vita reale priva da dipendenza da cellulari e social. Significa andare controcorrente?

Certo, è quello che dicevo poco fa, trasformare le sconfitte in vittorie è un grande successo. E’ lì che si cresce, ecco perché esorto i giovani ad andare controcorrente, solo chi riuscirà a farlo sarà un vero vincente. Volete mettere un ragazzo scaltro e furbo che vive la vita a testa alta e non inchiodata sui social? Non c’è paragone!

5- I valori etico-morali, questi sconosciuti. Quali in particolare bisogna trasmette alle nuove generazioni e con quali modalità?

A mio avviso bisogna parlare tanto con le nuove generazioni, cercando di scendere alla loro visione della vita perché al momento ne vivono una molto distorta, e soprattutto finta, ovvero quella dei social, dove pensano che tutto sia facile, ma purtroppo non è così e quindi vanno aiutati e compresi con l’empatia e l’amicizia di chi, come loro, in altri tempi forse migliori, ci è già passato.