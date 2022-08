Non c'entra l'uccello pellicano, bensì una figura di epoca romana, come spiega il napoletanista Amedeo Colella

Perché per descrivere una persona che conosce tutto di tutti i napoletani usano dire "Tene 'e rrecchie 'e pulicano"? Sembra che l'uccello, il pellicano, non c'entri nulla. Lo scrittore e napoletanista Amedeo Colella ha scovato le origini di questo detto napoletano nell'antica Roma e le spiega in questo video.