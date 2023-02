Benedetto Croce e le due ferite su Napoli

Il 25 febbraio 1866 nasceva lo scrittore, filosofo e storico che scelse la città di Partenope come luogo d'adozione. Amedeo Colella racconta il suo rapporto con strade e simboli della cultura napoletana

Non è nato a Napoli ma a Napoli ha scelto di vivere. Benedetto Croce nasceva il 25 febbraio 1866 a Pescasseroli, ma legò la sua vita indissolubilmente al capoluogo partenopeo, tanto da spingere gli amministratori dell'epoca e intitolargli la strada in cui visse, in pieno centro storico.

Amedeo Colella, scrittore e napoletanista, racconta frasi e aneddoti che sancirono il rapporto tra il grande scrittore e Napoli. Questo e altri racconti sono raccolti nel libro di Colella "Napoli 365 - Cosa fare a Napoli ogni giorno dell'anno".