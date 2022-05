Proverbi: se lo strummolo è a tiriteppola e la funicella è corta...sono guai

Che succede se lo strummolo è a tirteppola e la funicella è corta? Semplice, sono guai. Il prof Amedeo Colella, scrittore e napoletanista, ci racconta in questo video la storia di uno dei detti napoletani più divertenti e ricchi di storia della tradizione partenopea. Non prima di aver ottenuto dalle persone intercettate in strada risposte spassosissime.