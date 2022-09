Detti napoletani: perché si dice "mi stai tirando i piedi"?

Quando un napoletano afferma "mi stai tirando i piedi" intende dire che l'interlocutore sta facendo qualcosa per anticiparne la morte. Questo proverbio viene spesso utilizzato anche per cose meno drammatiche della morte, come la trasmissione di ansia e stress o il tentativo di anticipare la fine di una qualche attività. In questo video, il napoletanista Amedeo Colella spiega le origini storiche si questo detto così popolare e, nel frattempo, interroga i passanti.