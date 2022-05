Turista incantato da Napoli: "Nella vostra città ci si dimentica di tutti i problemi. Sembra sempre una grande festa all'aperto"

I turisti sono tornati a Napoli, facendo registrare numeri di presenze toccati solo nell'era pre Covid. In tanti si fanno conquistare dalle bellezze della città, lasciando da parte pregiudizi che troppo spesso ne offuscano l'immagine. Franco Roppo Valente, calabrese di Borgo Cleto, in provincia di Cosenza, ha deciso di trascorrere una vacanza a Napoli con l'amico Simone, per seguire la tappa partenopea del tour dei Litfiba in programma il 7 maggio. Giunto a casa, in Calabria, ha deciso di scrivere a NapoliToday per descrivere le bellezze del Capoluogo partenopeo, che lo ha letteralmente conquistato. "Non è stato affatto facile incastrare questo viaggio, soprattutto per via della laringite che purtroppo ha colpito Piero Pelù e che lo ha costretto a rinviare il concerto di qualche giorno. Abbiamo dovuto riorganizzare biglietti del treno, albergo e impegni lavorativi. Ma ne è valsa la pena, Piero e Ghigo ci hanno regalato un concerto spettacolare, denso di emozioni e adrenalina, dando prova di grande energia e presenza scenica".

"Metro più bella del mondo"

"Dalla stazione ci siamo recati direttamente su via Toledo con la metropolitana, che, senza ombra di dubbio è la più bella d'Europa, con i sui spettacolari mosaici di un azzurro incredibile, che si fanno sempre più intensi e luminosi. Arrivati su via Toledo ci è sembrato quasi di entrare in una grande festa all'aperto con tanti turisti che mangiavano, sorridevano e scattava foto, piacevolmente divertiti da tutta quella frenesia che da sempre contraddistingue questa città. Sembrava quasi che i problemi della quotidianità su quella via non esistessero, eravamo tutti avvolti dal profumo che le tante gastronomie rilasciavano sul corso. Ci siamo seduti in una pizzeria a pochi passi da piazza del Plebiscito, la pizza era davvero ottima, il servizio è stato impeccabile e il prezzo davvero contenuto. Due pizze e due birre, abbiamo speso solo dodici euro... Roba da non crederci. Gentile anche il proprietario dell'albergo dove abbiamo pernottato (cosa rara ci ha fatto pure lo sconto)....come del resto la gente del posto è stata molto cordiale e disponibile", prosegue Franco.

"Città pulita e ben organizzata"

"Ero stato a Napoli con mia moglie nel 2017 oggi come allora, abbiamo trovato una città pulita e ben organizzata al pari di altre città italiane. Peccato che il mio soggiorno è stato troppo breve, conto di ritornare con lei e nostro figlio in estate magari per la mostra di d'arte di Andy Warhol e mangiare una bella pizza. Grazie Napoli", conclude.