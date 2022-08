Apre un ristorante a 26 anni: "Ho coronato un sogno. Napoli non è terra bruciata"

Mario Trasi, a soli 26 anni, è lo chef e proprietario di Nero&Oro Restaurant. Il locale "fine dining", situato al Parco Margherita, spazia dal mare alla terra e incarna il desiderio di Mario di investire le proprie risorse economiche ed esperienziali nella sua città. "Per me non è solo un lavoro ma la mia vera e propria passione", racconta a NapoliToday Trasi.

"Sacrifici e doppio lavoro per coronare il mio sogno"

I finanziamenti per il ristorante gourmet nel salotto buono di Napoli sono arrivati grazie al programma 'Resto al Sud', incentivo economico per aprire attività imprenditoriali nelle regioni del Meridione. "In questo modo ho coronato il mio sogno da bambino. Non ho mai avuto grosse possibilità economiche o aiuti dai miei genitori. Ho dovuto fare tutto da solo. Ho lavorato per formarmi anche in due o tre posti contemporaneamente. Evitavo le uscite con gli amici, le vacanze costose e tutti gli sfizi che un ragazzo di 20 e passa anni dovrebbe fare, per questo unico obiettivo. Lavorando e sacrificando la mia vita privata sono riuscito a racimolare qualche risparmio per avviare le pratiche del finanziamento. Sono iniziate nel dicembre 2019, ma il Covid ha rallentato tutto. Per la ristorazione è stato uno dei momenti storici peggiori. Poi dopo tre anni di colloqui con le banche finalmente il 20 aprile, giorno del mio compleanno, forse è stato il destino, ho aperto il mio ristorante", ci spiega Mario.

"Napoli non è terra bruciata"

"Il messaggio che intendo veicolare con la mia storia è di dire ai giovani che basta crederci e bisogna continuare a seguire la propria strada. Non bisogna ascoltare chi dice “ma Napoli è terra bruciata” oppure “ma apritelo al Nord, qui non capiscono niente”. Dopo qualche periodo di lavoro all’estero ho sentito proprio la mancanza della mia terra e in quei momenti ho deciso che avrei investito nella mia città", conclude.