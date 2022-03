Da Torre del Greco a Los Angeles per intervistare i big della Terra, Volpe: "Era il mio sogno da bambina"

La giornalista torrese, Federica Volpe, da anni vive e lavora a Los Angeles. Collabora con le più prestigiose testate giornalistiche, intervistando alcuni tra i personaggi internazionali più importanti del pianeta. E' da tempo membro della MPAA, Motion Picture Association, che rappresenta alcune delle più grandi case di produzione al mondo e di recente anche della Critics Choice Association, l’associazione composta da critici di tutto il mondo, che assegna ogni anno i Critics Choice Awards, ai migliori film e programmi televisivi.

-Federica, quanto è importante per te essere diventata membro della Critics Choice Association e qual è il tuo ruolo?

"Per una giornalista è sempre un grande riconoscimento essere accettata in un’associazione così prestigiosa. I Critics Choice Awards sono tra i più importanti premi dell’industria cinematografica, assegnati annualmente ai migliori film e programmi televisivi da rappresentanti della critica statunitense, canadese ed ora anche internazionale. Io sono un membro votante dell’associazione".

-Quando e come hai deciso di trasferirti a Los Angeles per lavoro, come ti trovi e che salto è stato passare da Torre del Greco agli Usa?

"Sembrerà veramente un cliche, ma era il sogno da bambina. Quindi dopo la laurea ho deciso di partire. Il giornalismo d’intrattenimento era quello che desideravo fare, quindi Los Angeles è stata una scelta molto naturale in quel senso. Sono molto attaccata alla mia famiglia e alle mie radici, la scelta non è stata facile. Nel supporto dei miei cari, nell’amore e nella passione che ho per il mio lavoro trovo sempre la spinta per superare gli ostacoli. Los Angeles è una città che offre tantissimo a chi è disposto a rimboccarsi le maniche ed è importante crearsi una rete di supporto, soprattutto quando si è così lontani da casa. Io sono riuscita ad instaurare amicizie vere, mi ritengo molto fortunata".

-Raccontaci come si svolge il tuo lavoro...

"Dipende, un giorno può esserci una conferenza stampa, un altro ancora una visita su un set, un’intervista o semplicemente tantissime email. Essendo sempre in contatto con l’Italia però posso dire che le mie giornate iniziano sempre molto, molto presto per via delle 9 ore di fuso orario. Collaboro con diverse testate, una tra tutte, Grazia. Da piccola sognavo di scrivere per loro e ancora oggi non mi sembra vero".

-Quali sono i personaggi che hai intervistato che ti hanno maggiormente lasciato qualcosa o dato particolare soddisfazione?

"Ho scelto questo lavoro perché mi interessa scoprire le persone dietro ai personaggi. Sembra scontato, ma posso dire in tutta sincerità che ogni persona che ho intervistato mi ha lasciato qualcosa, ho scoperto delle persone bellissime. Ho avuto la fortuna di intervistare grandi artisti come Lana Del Rey, Lizzo, Gloria Gaynor, Paris Hilton, Mel C delle Spice Girls, Nick Carter dei Backstreet Boys, Amy Adams, Elisabeth Moss e tantissimi altri. Ricordo tutte le interviste che ho fatto vividamente e con affetto. Ogni volta che, sfogliando un giornale, trovo un mio pezzo, mi batte sempre il cuore. Quando poi è una cover, l’emozione è indescrivibile. La prima è stata con Emily Ratajkowski per il settimanale Grazia, non dimenticherò mai quel momento".