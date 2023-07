Da veterinario ad 'agriturista per caso', Tullio Zulllo: "Nella mia fattoria il ritorno dei vecchi sapere agricoli"

Il ritorno alla terra, alle sue coltivazioni e all'allevamento di animali da fattoria non intensivo, da attività faticosa e ancestrale, sta riaffiorando con prepotenza. Immersi nel caos e nello smog delle grandi città, dove tutto scorre a ritmi frenetici, stiamo imparando ad apprezzare i prodotti a km zero e il valore della genuinità.

"Agriturista quasi per caso"

Tullio Zulllo, medico veterinario con studi a Napoli e alla Normale di Pisa, negli anni '90 decise di trasformarsi in agriturista, aprendo nel 1994 la fattoria La Cinta a San Vitale, in provincia di Benevento. "Tutto iniziò un po' di anni fa, quando da studente raggiunsi la Toscana per laurearmi in medicina veterinaria. La gente del posto mi trasmise la passione, il rispetto e l’attaccamento al territorio e alle sue tradizioni. Dopo qualche anno ritornai a casa dove iniziai ad esercitare la professione, occupandomi soprattutto di grossi animali. Girando in lungo e in largo il Sannio, conoscendo i contadini, e attraverso di loro le tradizioni, le culture, le abitudini culinarie ma soprattutto la trasformazione dei prodotti agricoli (il formaggio, la pasta, i salumi, il vino…) Ma l’agricoltura era già in trasformazione, diventata sempre più industrializzata, relegando quella cultura rurale con cui ero entrato in contatto ad un ruolo sempre più marginale. Con la scomparsa di quei vecchi contadini si cominciavano a perdere anche i loro saperi e soprattutto quelle dimore calde ed accoglienti che per secoli hanno caratterizzato le nostre campagne. Fu allora che, affascinato da quegli incontri, decisi di comprare un fondo con un piccolo rudere, ricostruendo la vecchia fattoria così come l’avevo conosciuta. E coniugando quegli antichi saperi con nuovi studi, ho impostato la “fattoria didattica” ed in seguito la “fattoria zooantropologica”, ambiente ideale per offrire un contributo di benessere alle persone. Mi trasformai in agriturista quasi per caso".

La fattoria

Nella fattoria che Tullio gestisce con la moglie toscana, Gloria, proprio alle porte di Benevento, ci si ritrova immersi nel verde a mangiare sotto al gazebo ottagonale multifunzionale, degustando i generosi prodotti della terra tra cui la mozzarella ancora calda trasformata al momento (con quel colore ancora giallastro unico), passeggiando tra gli animali e assistendo alla mungitura della mucca Pippy. La fattoria autoproduce tutto tra cui anche un’antica varietà di grano Senatore Cappelli dalla cui semola, ricavata dalla molitura a pietra realizza la pasta. I concimi per nutrire le piante sono ottenuti dal compostaggio dei residui vegetali e dal letame di stalla. "Oggi la fattoria occupa l'80% delle mie attività. Continuo anche a fare il veterinario, ma ormai assorbe quasi tutto il mio tempo la fattoria. E' bello entrare in contatto con persone che condividono i tuoi stessi interessi e che amano la terra. E' un piacere servirli", spiega a NapoliToday Zullo.