Si trasferisce in Australia e diventa un parrucchiere e Dj di successo: la storia di Dario De Angelis

Dario De Angelis è un ragazzo napoletano partito da Miano a Milano a 14 anni per iniziare a lavorare come parrucchiere. "Dopo tanti anni di lavoro in vari saloni e poi continuando per oltre 7/8 anni in uno dei saloni più importanti d’Italia a Milano chiamato Maison Mamì, avevo finalmente raggiunto l'età per pensare poi ad un futuro migliore e per tanti altri motivi decisi di visitare l'Australia", racconta a NapoliToday De Angelis sulle prime esperienze lavorative.

Il successo in Australia

Oggi Dario ha 31 anni ed è papà di un undicenne. Ha scelto però di andare via dall'Italia, "perché purtroppo la mia relazione non era sana e quindi la miglior cosa da fare era allontanarmi. Tramite una mia cugina di Napoli mi recai per la prima volta in Australia il primo gennaio 2015. Da quel giorno la mia vita cambiò. Due settimane in questo posto favoloso chiamato Manly, a 20 minuti da Sydney. Mi innamorai del posto e decisi di trasferirmi a Sidney. Ora sono diventato cittadino australiano grazie anche alla mia ragazza e ad amici che mi hanno aiutato tantissimo. Dopo 5 anni e qualche mese in Australia dopo aver sacrificato tutto per avere la permanent residency, ho aperto un negozietto di parrucchieri e record shop, visto che sono diventato anche un Dj molto conosciuto a Sydney. Il mio negozio ad oggi è un business di successo e ha preso piede nel cuore di Manly. Ciò mi ha fatto capire ed è il messaggio che vorrei trasmettere agli altri che se non ci sono opportunità dove sei o dove eri bisogna cercare di trovarle altrove. Mi auguro anche di poter vedere un giorno mio figlio qui in Australia", conclude Dario.