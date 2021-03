Un anno dal primo caso di Covid a Napoli tra paura e speranze: inviateci le vostre testimonianze

E' trascorso un anno dal primo caso Covid in Campania. Il virus cinese, così come veniva erroneamente definito inizialmente, è diventato un fenomeno mondiale capace in pochissimo tempo di sconvolgere le nostre vite, le nostre abitudini, facendo ripiombare il genere umano in una coltre di ansie e paure inimmaginabili nell'era dello sfrenato progresso tecnologico.

La battaglia contro il Covid è ancora lunga, gli ostacoli sono tanti per tornare quanto più possibile vicini alla vita che ricordavamo. I vaccini rappresentano una concreta possibilità di riabbracciare spiragli di normalità, a patto però di intensificare la somministrazione delle dosi che procede troppo a rilento.

Noi, dal canto nostro, abbiamo cercato di accompagnarvi in questo viaggio cercando di tenervi sempre informati, offrendovi approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale, riportando le cose come stavano, anche in maniera cruda a volte, ma era l'unico modo per rappresentare una realtà in continuo mutamento.

La convivenza con il Covid ha portato una scia di terrore e morte anche nella nostra città e modificato le nostre abitudini, azzerando o quasi i rapporti interpersonali. Raccontateci come avete vissuto questo lunghissimo e interminabile anno e cosa vi aspettate per il futuro.

Inviateci le vostre testimonianze (le migliori saranno pubblicate su NapoliToday) via mail o nei messaggi privati su Facebook:

napolitoday@citynews.it

oppure

https://www.facebook.com/ NapoliToday/inbox