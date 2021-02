Aveva incantato tutti con la sua voce in ospedale, Cassandra sta meglio: "Ma la battaglia contro il male è ancora lunga"

Cassandra Capasso, la 21enne, che aveva incantato tutti con la sua voce bellissima sulle note di 'If I Ain't Got You' di Alicia Keys, dal letto di ospedale dove era ricoverata per un tumore, sta meglio. Ad annunciarlo la stessa Cassandra sui social.

La battaglia contro il male al momento è vinta, ma la guerra è ancora lunga, come spiega a NapliToday la 21enne: "Sto bene, ma ancora devo sapere se ho il mantenimento. Però ho finito tutti i cicli di chemioterapia e la cosa sta andando bene, finirò tra un altro anno quindi non posso dire di aver sconfitto definitivamente la malattia".

Sul sogno di avere successo nel mondo della musica e sul provino ad Amici svolto da remoto via Skype mentre si trovava ancora in ospedale ci rivela: "Al momento ancora nulla con la musica , perchè i cicli di chemio e il Covid mi hanno debilitata parecchio, ma appena potrò ci riproverò a fare il provino. La musica resta il mio sogno".