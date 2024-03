Via Carbonara: qual è la sua storia (e perché si chiama così)

L’odierna via Carbonara un tempo si estendeva fuori le mura della città, e conduceva ad una pianura chiamata dai napoletani “Campus Neapolis”. Il nome “Carbonara” risale al Medioevo quando la zona veniva chiamata “Ad carbonetum”, poichè qui venivano gettati tutti i rifiuti cittadini (al di fuori delle mura cittadine) per poi dargli fuoco. I rifiuti carbonizzati venivano poi convogliati a valle verso la marina dalle acque di scorrimento provenienti dall’altura di Capodimonte. La zona era dunque una sorta discarica a cielo aperto che raccoglieva carbone, acque nere e materiali tossici, che rendevano l’aria irrespirabile. Questo fece sì che diventasse in poco tempo un centro di attività illecite e illegali.

In epoca angioina, fu eretto nella zona un sontuoso palazzo nel punto in cui sorgerà il Palazzo dei Caracciolo principi di Santobuono, per volontà del re Carlo II d’Angiò che voleva divertirsi ad assistere ai tornei sanguinosi e violenti che si tenevano nel Campo Vecchio o “Campus Neapolis”.

Petrarca e l’assassinio di un giovane

Si racconta che nel 1343 Francesco Petrarca, in missione diplomatica a Napoli, fu accompagnato proprio in questo luogo dalla Regina Giovanna I, insieme ad un gruppo di nobili. Una volta giunto a destinazione si trovò ad assistere all’uccisione di un giovane a colpi di pugnalate, seguite dagli applausi di un fitto pubblico. Dinanzi a questo spettacolo di morte, il poeta fuggì immediatamente sconvolto e di questa esperienza ne scrisse nell’Epistole Familiari.

“A pieno giorno, alla vista del popolo, al cospetto del re, in questa città d’Italia con ferocia da digradarne i barbari, si esercita l’infame giuoco dei gladiatorii; e come sangue di pecore l’umano sangue si sparge, e, plaudendo l’insano volgo affollato, sotto gli occhi dei miseri genitori si scannano i figli… Era presente la Regina, presente Andrea, re fanciullo, che di sé promette riuscir magnanimo, se pur riesca a porsi in capo la contrastata corona” (Lettere familiari, libro V, lett. 6).

La bonifica dell’area

Per “bonificare” l’area da tanta violenza e barbarie, il re Carlo III di Durazzo ordinò la cessazione dei giochi, e nel 1383 venne edificata, laddove prima si combatteva ferocemente, la Chiesa della Pietatella, un edificio sacro che oggi si vede ad angolo del complesso ecclesiastico di San Giovanni a Carbonara. Con l’avvento degli aragonesi poi, la situazione migliorò ulteriormente, soprattutto dopo la murazione aragonese del Quattrocento (coincidente con la successiva murazione toledana) grazie ala quale il Campus Neapolis venne a ricadere all’interno delle mura.