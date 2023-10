Le 4 migliori Terme di Napoli

Con i suoi numerosi parchi termali di straordinaria bellezza, è Ischia l’isola delle terme per eccellenza. Tuttavia, anche a Napoli e in provincia si trovano alcune favolose strutture che offrono la possibilità di trascorrere una giornata in totale relax tra saune naturali, idromassaggi, fanghi e trattamenti estetici. Scopriamole.

TERME DI AGNANO

Le Terme di Agnano si trovano in un complesso archeologico risalente al IV-III sec. a.C.. Il Parco, così come lo conosciamo oggi, fu costruito per volontà dell'imperatore Adriano tra il I e il II secolo d.C., e sorge sulle pendici del Monte Spina per sfruttare le sorgenti di calore naturale dell’antico cratere di Agnano. Il complesso termale, immerso nel verde dell'omonima Conca, è dotato di una Spa e da un Hotel, ed è famoso per i benefici che le acque vulcaniche e termali delle sue 72 sorgenti conferiscono al corpo e alla mente. Le acqua delle Terme di Agnano sono di tipo sulfureo-salso-bicarbonato-alcalino-terrose, sono costituite cioè da cloruro di sodio, iodio, bromo, calcio, bicarbonato, solfuri. Uno degli effetti più evidenti di questi tipi di acque è un'azione anti-infiammatoria al termine del ciclo di cura e che si protrae per diversi mesi. Pertanto, le acque vengono usate per inalazioni, insufflazioni, aerosol, irrigazioni, ventilazioni polmonari, bagni, fanghi, stufe. Le indicazioni delle terapie termali sono le patologie cronico-degenerative a carico dei vari apparati al di fuori della fase acuta, che ne rappresenta la maggiore controindicazione, accanto a tumori, tbc, insufficienza renale, insufficienza cardiaca. L’ingresso alle Terme prevede l'uso delle 4 vasche, con percorso di temperature dai 33° ai 40°, dotate di idromassaggio, l'uso delle 2 piscine esterne, con temperature dai 35° ai 40°, dotate di idromassaggio e shower cervicale, l'uso della sauna finlandese e l'uso della sauna aromaterapeutica.

Indirizzo: Via Agnano Agli Astroni, 24 (Napoli)