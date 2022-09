I teatri del Vomero, tra storia e curiosità

Tra i tanti primati che vanta il capoluogo partenopeo vi è quello che riguarda le strutture teatrali. Napoli, infatti, è la città con più teatri attivi d’Italia. Dopo l’elenco dei teatri del Centro Storico e di quelli più piccoli di Napoli, NapoliToday vi accompagna in tour alla scoperta dei teatri del Vomero, tra storia e alcune curiosità.

Teatro Diana

Il Teatro Diana è stata inaugurato il 16 marzo 1933, alla presenza di numerose autorità cittadine e dell’allora principe di Piemonte, Umberto di Savoia, che negli anni pare sia stato un assiduo frequentatore della sala per ammirare le soubrette. Quella sera, oltre al programma di Varietà con Louis Douglas, Vittorio Parisi e Violet Doreen venne proiettato per la prima volta a Napoli anche un cartone animato, “Il Re Nettuno” di Walt Disney. Da allora il Diana ha accumulato una serie di primati: è l’unica sala italiana gestita ininterrottamente dalla stessa famiglia, passando dai fondatori De Gaudio ai discendenti Mirra, divenendo uno dei più importanti teatri italiani. È stato vincitore di numerosi “Biglietti d’oro” (riconoscimento assegnato dall’Agis alla sala o allo spettacolo che ha avuto più pubblico) ed è passato dagli iniziali 500 abbonati del 1981 agli oltre 9.000 degli ultimi anni. Dalla sua inaugurazione, la struttura non ha subito grandi cambiamenti anche se è stato più volte danneggiato. La sua storia lunga quasi 90 anni è raccontata da foto, locandine e documenti conservati nel prezioso ”Archivio storico del Teatro Diana”, che prossimamente sarà il fulcro di una esposizione e di una futura mostra permanente.

Indirizzo: Via Luca Giordano, 64